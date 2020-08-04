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’ın oyuncusu 'in babası hayatını kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu…

dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu ’in babası hayatını kaybetti. haberiyle yıkılan oyuncu Aslıhan Güner’in, babası dün öğle namazından son yolculuğuna uğurlandı. Sosyal medya hesabından Aslıhan Güner’in babasının ölüm haberini duyuran Birsen Altuntaş, acılı aileye baş sağlığı diledi. Aslıhan Güner'in babasının kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 12:44 Son Güncelleme: 4.8.2020 13:04 ABONE OL
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın oyuncusu Aslıhan Güner'in babası hayatını kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu…

Ünlü oyuncu 'in babası hayatını kaybetti. haberiyle yıkılan oyuncunun babası, dün öğle namazından son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın oyuncusu Aslıhan Güner'in babası hayatını kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu…

dizisinde başrol oynayan 'in babası yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından haberini duyuran Birsen Altuntaş, acılı aileye baş sağlığı diledi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın oyuncusu Aslıhan Güner'in babası hayatını kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu…

Başarılı oyuncunun babası dün öğle namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlandı. Güner'in babasının kesin nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın oyuncusu Aslıhan Güner'in babası hayatını kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu…

ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın oyuncusu Aslıhan Güner'in babası hayatını kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu…

2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan ile hayatını birleştirdi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın oyuncusu Aslıhan Güner'in babası hayatını kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu…

Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş Ertuğrul, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza gibi yapımlarda rol alan , şimdilerde Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat vermektedir.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın oyuncusu Aslıhan Güner'in babası hayatını kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu…
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