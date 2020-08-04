Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın oyuncusu Aslıhan Güner'in babası hayatını kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu…

Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş Ertuğrul, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza gibi yapımlarda rol alan Aslıhan Güner, şimdilerde Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat vermektedir.