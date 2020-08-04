Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın oyuncusu Aslıhan Güner'in babası hayatını kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu…

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in babası hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle yıkılan oyuncunun babası, dün öğle namazından son yolculuğuna uğurlandı.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrol oynayan Aslıhan Güner'in babası yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından ölüm haberini duyuran Birsen Altuntaş, acılı aileye baş sağlığı diledi.
Başarılı oyuncunun babası dün öğle namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlandı. Güner'in babasının kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.
ASLIHAN GÜNER KİMDİR?
Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş Ertuğrul, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza gibi yapımlarda rol alan Aslıhan Güner, şimdilerde Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat vermektedir.