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GELİŞMESİ | 'dan ayrıldığı 'ya olay gönderme! Yıldız Asyalı: "İyi oyuncuymuşsun..."

haberleri...Geçtiğimiz ay yönetmen ile evlenen ancak bir ay geçtikten sonra boşanma kararı alan , açıklamaları ile magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde kayıp köpeği ile ilgili ağlayarak açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Yıldız Asyalı şimdi ise düğünlerinde çekilen bir kareyi paylaşarak Kerem Saka'ya olay göndermelerde bulundu. "İyi oyuncuymuşsun.." diyerek magazin gündemini sarsacak açıklamalar yapan Yıldız Asyalı'ya da yorum yaptı. İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 4.8.2020 11:29 Son Güncelleme: 4.8.2020 11:34 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ | Yıldız Asyalı'dan ayrıldığı Kerem Saka'ya olay gönderme! Yıldız Asyalı: İyi oyuncuymuşsun...

Sadece düğün yaparak birliktelerini duyuran ile arasında sular durulmuyor. Şiddet gördüğünü iddia ederek geçtiğimiz günlerde evlerini ayıran isim, ayrılık nedenini de açıklamıştı. Son olarak Kerem Saka hakkında olay göndermelerde bulunan isim tekrar magazin gündeminde yer aldı. İşte Yıldız Asyalı'dan açıklamalar...

YILDIZ ASYALI'DAN KEREM SAKA'YA OLAY GÖNDERME!

Yıldız Asyalı, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka hakkında göndermelerde bulundu. Düğünlerinden bir kareyi paylaştı ve "İyi oyuncuymuşsun.." dedi.

İşte konu ile ilgili son dakika detayları!

SON DAKİKA GELİŞMESİ | Yıldız Asyalı'dan ayrıldığı Kerem Saka'ya olay gönderme! Yıldız Asyalı: İyi oyuncuymuşsun...

Mynet'in haberine göre; Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya Şahiner" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu , 29 Haziran'da bir süredir birlikte olduğu yönetmen ile Bodrum'da bir düğün yaptı.

BENİ SÜRÜKLEYEREK EVDEN ATTI

Nikah kıymadan sadece düğün yapan Yıldız Asyalı'nın mutluluğu kısa sürdü. Sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyen Asyalı, geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı. Yıldız Asyalı ayrılık nedenini "Havyan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı. Bu olaydan sonra benim için Kerem sayfası kapandı, bitti. Zaten resmi nikahımız yok, sadece düğün yapmıştık" sözleriyle açıkladı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ | Yıldız Asyalı'dan ayrıldığı Kerem Saka'ya olay gönderme! Yıldız Asyalı: İyi oyuncuymuşsun...

ESKİ SEVGİLİSİNE GÖNDERME

eşi ile düğünlerinde çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaştı. Asyalı fotoğrafa "İyi oyuncu! Başarılarının devamını dilerim" notunu yazdı.

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SON DAKİKA GELİŞMESİ | Yıldız Asyalı'dan ayrıldığı Kerem Saka'ya olay gönderme! Yıldız Asyalı: "İyi oyuncuymuşsun..."
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