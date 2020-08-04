SON DAKİKA GELİŞMESİ | Yıldız Asyalı'dan ayrıldığı Kerem Saka'ya olay gönderme! Yıldız Asyalı: "İyi oyuncuymuşsun..."

Sadece düğün yaparak birliktelerini duyuran Yıldız Asyalı ile Kerem Saka arasında sular durulmuyor. Şiddet gördüğünü iddia ederek geçtiğimiz günlerde evlerini ayıran isim, ayrılık nedenini de açıklamıştı. Son olarak Kerem Saka hakkında olay göndermelerde bulunan isim tekrar magazin gündeminde yer aldı. İşte Yıldız Asyalı'dan son dakika açıklamalar...
Yıldız Asyalı, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka hakkında göndermelerde bulundu. Düğünlerinden bir kareyi paylaştı ve "İyi oyuncuymuşsun.." dedi.
İşte konu ile ilgili son dakika detayları!
Mynet'in haberine göre; Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya Şahiner" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Yıldız Asyalı, 29 Haziran'da bir süredir birlikte olduğu yönetmen Kerem Saka ile Bodrum'da bir düğün yaptı.
BENİ SÜRÜKLEYEREK EVDEN ATTI
Nikah kıymadan sadece düğün yapan Yıldız Asyalı'nın mutluluğu kısa sürdü. Sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyen Asyalı, geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı. Yıldız Asyalı ayrılık nedenini "Havyan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı. Bu olaydan sonra benim için Kerem sayfası kapandı, bitti. Zaten resmi nikahımız yok, sadece düğün yapmıştık" sözleriyle açıkladı.
ESKİ SEVGİLİSİNE GÖNDERME
Yıldız Asyalı eşi Kerem Saka ile düğünlerinde çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaştı. Asyalı fotoğrafa "İyi oyuncu! Başarılarının devamını dilerim" notunu yazdı.