SON DAKİKA GELİŞMESİ | Yıldız Asyalı'dan ayrıldığı Kerem Saka'ya olay gönderme! Yıldız Asyalı: "İyi oyuncuymuşsun..."

Mynet'in haberine göre; Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya Şahiner" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Yıldız Asyalı, 29 Haziran'da bir süredir birlikte olduğu yönetmen Kerem Saka ile Bodrum'da bir düğün yaptı.

BENİ SÜRÜKLEYEREK EVDEN ATTI

Nikah kıymadan sadece düğün yapan Yıldız Asyalı'nın mutluluğu kısa sürdü. Sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyen Asyalı, geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı. Yıldız Asyalı ayrılık nedenini "Havyan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı. Bu olaydan sonra benim için Kerem sayfası kapandı, bitti. Zaten resmi nikahımız yok, sadece düğün yapmıştık" sözleriyle açıkladı.