Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiası sonrası ilk kez konuştu!

İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki bir sahil plajında yer alan beach clupta güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildiği iddia edilen Daria Kyryliuk ve erkek arkadaşı Baran Güneş, konuştu.

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Kyryliuk, "Arkadaşlarımızla eğlenmek için Momo Beach Club'a gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar. Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra eve gittik. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim" dedi.

"İKİ AYRI İNSANDAN YUMRUK YEDİ"



Daria Kyryliuk'in erkek arkadaşı Baran Güneş de, "Güvenliklerle kapıya kadar geldik. Güvenliklerle tartışmaya başladık. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İki ayrı insandan yumruk yedi. Vuranların bir tanesi 60 yaşında bir bodyguard idi.. Dayak yedikten sonra yokuşun başına zor bela çıktık. Arabaya hepimiz bindik. Araca bindiğimiz halde bize tekme ve yumruk atmaya devam ettiler. Eve gittiğimizde Daria panik atak geçirdi. Çimlerin üzerinde yarım saat ağladı.

Her tarafı kanıyordu. Burnu kanıyordu, yanağında kan vardı, gözü şişmişti. Daria bir manken ve parasını suratıyla ve vücuduyla para kazanıyor. Kendisine yarım saat sonra gelebildi. Kendisine geldikten sonra hastaneye götürdüm. Ardından karakola giderek ifade verdik" diye konuştu.