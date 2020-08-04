Ünlü iş adamı Mehmet Dereli'nin sevgilisi Elaine Fonseca Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalmıştı… Sosyete bunu konuşuyor!

Ünlü iş insanı Mehmet Dereli'nin, baba olmak istemese de anne olmak isteyen beş yıllık sevgilisi Brezilyalı Elaine Fonseca'nın sperm bankasından hamile kalmasına izin verdiğini ilk bu köşede okumuştunuz.
Haberimdeki, Mehmet Bey'in sevgilisinin çocuğunu nüfusuna almayacağı ancak 'babalık' yapacağı detayı ise günlerce konuşulmuştu.
OLIVIA'NIN ÜZERİNE TİTRİYOR
Miami'de doğum yapmak isteyen ancak pandemi nedeniyle Amerika'ya gidemeyen Elaine Hanım, İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Elaine Hanım, kızına Olivia adını verdi.
Doğum sürecinde sevgilisinin yanından hiç ayrılmayan Mehmet Bey'in, doğumdan hemen sonra 'kızını' kucağına aldığını ve "Olivia bana bayram hediyesi oldu" dediğini öğrendim. Umarım Olivia'yı sağlıkla büyütürler.