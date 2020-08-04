Haberler Günaydın Haberleri Ünlü iş adamı Mehmet Dereli'nin sevgilisi Elaine Fonseca Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalmıştı… Sosyete bunu konuşuyor!

Ünlü 'nin sevgilisi Miami'deki bir bankasından aldığı spermle hamile kalmıştı… Sosyete bunu konuşuyor!

61 yaşındaki , Brezilyalı sevgilisi Elaine'nin çocuk isteğini "Bu yaştan sonra sorumluluk alamam" diyerek reddetmişti. Ancak Mehmet Dereli, sevgilisi 'nın bir bankasına başvurup hamile kalmasına izin verdi. Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalan Elaine Hanım, arife günü doğum yaptı. İşte GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un köşesinden duyurduğu pes dedirten olayın ayrıntıları...

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 4.8.2020 11:00 Son Güncelleme: 4.8.2020 11:02 ABONE OL
Ünlü iş adamı Mehmet Dereli'nin sevgilisi Elaine Fonseca Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalmıştı… Sosyete bunu konuşuyor!

Ünlü iş insanı 'nin, baba olmak istemese de anne olmak isteyen beş yıllık sevgilisi Brezilyalı 'nın bankasından hamile kalmasına izin verdiğini ilk bu köşede okumuştunuz.

Ünlü iş adamı Mehmet Dereli'nin sevgilisi Elaine Fonseca Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalmıştı… Sosyete bunu konuşuyor!

Haberimdeki, Mehmet Bey'in sevgilisinin çocuğunu nüfusuna almayacağı ancak 'babalık' yapacağı detayı ise günlerce konuşulmuştu.

Ünlü iş adamı Mehmet Dereli'nin sevgilisi Elaine Fonseca Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalmıştı… Sosyete bunu konuşuyor!

Miami'deki bir bankasından aldığı spermle hamile kalan Elaine Hanım, arife günü doğum yaptı.

Ünlü iş adamı Mehmet Dereli'nin sevgilisi Elaine Fonseca Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalmıştı… Sosyete bunu konuşuyor!

OLIVIA'NIN ÜZERİNE TİTRİYOR

Miami'de doğum yapmak isteyen ancak pandemi nedeniyle Amerika'ya gidemeyen Elaine Hanım, İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Elaine Hanım, kızına Olivia adını verdi.

Ünlü iş adamı Mehmet Dereli'nin sevgilisi Elaine Fonseca Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalmıştı… Sosyete bunu konuşuyor!

Doğum sürecinde sevgilisinin yanından hiç ayrılmayan Mehmet Bey'in, doğumdan hemen sonra 'kızını' kucağına aldığını ve "Olivia bana bayram hediyesi oldu" dediğini öğrendim. Umarım Olivia'yı sağlıkla büyütürler.

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Ünlü iş adamı Mehmet Dereli'nin sevgilisi Elaine Fonseca Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalmıştı… Sosyete bunu konuşuyor!
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