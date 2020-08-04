Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 4 Ağustos 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Ağustos 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 4 Ağustos 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Dolunay'ın burçlara etkisi" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 AĞUSTOS 2020 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: "İşim ԁüşmеԁikçе kеnԁimе bilе uğramıyorum, sеnԁе kimsin.'' günlerinden geçerken, bir çok siyasetçinin özel hayatı gündemi değiştirebilir. Mars - Jüpiter 90'lığı, 1989 yılında kurulan ve Satürn'ü Oğlak olan yerli havayolu şirketi 'SunExpress' i gündeme taşıyabilir.

Koç: Yeni biten bir ilişkinin ardından kendini depresif hissedebilirsin. Bu melankoliği üzerinden atmak için keyif aldığın arkadaşların ile bir araya geliyorsun. Onlarla dertleşmek seni rahatlatabilir.

Boğa: Bugün iş yerinde çıkan problemlerde yargılayıcı olmak yerine, daha yapıcı olmayı tercih ediyorsun. Bu tutumun ekip arkadaşlarının gözünde saygınlığını artırıyor.

İkizler: Sanatla ilgilenen bir İkizler burcuysan ilginç ve sıra dışı eserler ortaya koyabilirsin. Ailen ile uzun zamandır görüşmüyorsan bugün onları arayıp hâl hatır soruyorsun.

Yengeç: Bugün işinde ve özel hayatında fikirlerini anlatmakta daha cesur davranabilirsin. Bazı arkadaşların bu durma şaşırıyorlar. Kendinde olan bu gelişmeden memnun kalıyorsun.

Aslan: Evinde huzuru sağlamak isteyeceğin bir gün olabilir. Kendi işinin sahibi bir Aslan burcuysan çalışanın ailevi meseleleri işlerin aksamasına zemin oluşturabilir.