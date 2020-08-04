Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 4 Ağustos 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Ağustos 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 4 Ağustos 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Dolunay'ın burçlara etkisi" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: "İşim ԁüşmеԁikçе kеnԁimе bilе uğramıyorum, sеnԁе kimsin.'' günlerinden geçerken, bir çok siyasetçinin özel hayatı gündemi değiştirebilir. Mars - Jüpiter 90'lığı, 1989 yılında kurulan ve Satürn'ü Oğlak olan yerli havayolu şirketi 'SunExpress' i gündeme taşıyabilir.
Koç: Yeni biten bir ilişkinin ardından kendini depresif hissedebilirsin. Bu melankoliği üzerinden atmak için keyif aldığın arkadaşların ile bir araya geliyorsun. Onlarla dertleşmek seni rahatlatabilir.
Boğa: Bugün iş yerinde çıkan problemlerde yargılayıcı olmak yerine, daha yapıcı olmayı tercih ediyorsun. Bu tutumun ekip arkadaşlarının gözünde saygınlığını artırıyor.
İkizler: Sanatla ilgilenen bir İkizler burcuysan ilginç ve sıra dışı eserler ortaya koyabilirsin. Ailen ile uzun zamandır görüşmüyorsan bugün onları arayıp hâl hatır soruyorsun.
Yengeç: Bugün işinde ve özel hayatında fikirlerini anlatmakta daha cesur davranabilirsin. Bazı arkadaşların bu durma şaşırıyorlar. Kendinde olan bu gelişmeden memnun kalıyorsun.
Aslan: Evinde huzuru sağlamak isteyeceğin bir gün olabilir. Kendi işinin sahibi bir Aslan burcuysan çalışanın ailevi meseleleri işlerin aksamasına zemin oluşturabilir.
Başak: Arkadaşlarının bir konu hakkında konuşurken ettiği tutarsız laflar seni şüpheye düşürebilir. Duygusal açıdan yaşadığın gelgitlerin seni kontrol etmesine izin vermemelisin.
Terazi: Daha önceden sözlerin ile kırdığını düşündüğün bir akrabana vicdan yapabilirsin. Onu telefon ile arayıp sana karşı olan tepkisini ölçüyorsun. İş yerinde yen projeler ortaya koyabilirsin.
Akrep: Yeni tamir edilmiş olan arabanın tekrar arıza vermesi canını sıkabilir. Buna bağlı olarak bazı planlarını askıya almak zorunda kalabilirsin. Sakin kalmak için elinden geleni yapıyorsun.
Yay: İlişkinde yaşadığın problemler duygusallaşmana yol açıyor. Çok fazla alıngan bir yapıda olabilirsin. Kendi işine sahip olan bir Yay burcuysan sorumluluklarında fazla hassas davranıyorsun.
Oğlak: İş yerinde üzerine fazla sorumluluk aldığını düşünebilirsin. Bu sorunun halledilmesi için patronun ile kısa bir toplantı yapmak niyetindesin.
Kova: Evli bir Kova burcuysan eşinin sorumluluklarını ihmal etmesinden şikayetçi olabilirsin. Karşı tarafın bu konudaki mazeretlerine anlayış göstermek istemiyorsun.
Balık: Bugün geçmişini tamamen ardında bırakmak için keskin kararlar alabilirsin. Farklı hobiler edinebilir. Varlığından haberdar olmadığın yeteneklerini keşfedebilirsin.
DOLUNAY'IN BURÇLARA ETKİSİ
Kova burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'ın burçlara olan etkilerini merak ediyorsanız, gelin beraber keşfedelim. Dolunay'ın burçlara tavsiyeleri;
Koç: Potansiyel olarak size tecrübe sağlayan işleri fark etmeyi başarmak ve dijital alandaki sorunlarınızı güvendiğiniz ellere teslim etmek sizin için doğru olacak. Ancak sosyal medyayı daha dikkatli kullanmanız gerekiyor.
Boğa: Aile büyüklerinin huylarının artık değiştiremeyeceğinizi kabul ettiğiniz takdirde sorumluluklarınızı birer kaygı haline getirmeyeceksiniz. İkili ilişkilerde önyargılı tavırdan uzak olmalısınız.
İkizler: Otomobil almayı düşünüyorsanız iyi bir gözlem yapmak ve maddi anlamda gücünüzü bilmek sizin için iyi olurken sıradan bir insan olduğunuzu düşünmek yalnızca özgüveninizi kıracak.
Yengeç: Yakın dostlarınızın söylediklerini farklı bir yere çekmeden yanlış anlamamak sizin için iyi olacak. Sorumluluklarınızı kimseye yüklemeden yaşamalısınız. Ayrıca aşırı taksitli alışveriş yapmamaya da özen göstermelisiniz.
Aslan: İşinizde verim almak için tecrübelerinizi doğru kullanmak yaşamınızın devamında radikal değişiklikler yapmamak için çok önemli. Ailenizi ve ilişkinizi eleştirirken kullandığınız kelimelere dikkat etmelisiniz.
Başak: Eleştirel yönünüzü biraz törpülemek karamsar yanınızı ortadan kaldıracak. Ancak işiniz ve uğraşlarınız hakkında aşırı detaycı olmak ve bilmediğiniz konularda iddialı olmak sizin için iyi olmayacaktır.
Terazi: Sanat ile ilgilenirken kendini potansiyelinizi göz ardı etmemelisiniz. Yakın arkadaşlarınızdan fikir almak sürekli bireysel kararlar vermekten iyi olacak.
Akrep: Güvenmediğiniz insanlar ile iletişiminizi koparmak hedeflerinize daha iyi odaklanmanızı sağlayacak. Girdiğiniz her tartışmada haklı olduğunuzu düşünmenin değerinizi düşürmesine izin vermeyin.
Yay: İş yerinizde çalışan tecrübesiz elemanlara tahammül göstermek sizi daha iyi bir yönetici haline getirirken özel hayatınızı da iş hayatınızdan uzak tutmanız gerektiğini daha iyi anlayacaksınız.
Oğlak: Geçmiş ile ilgi takıntılarınızdan kurtulmalısınız. Evli bir Oğlak burcuysanız sorumluluklarınızın sizi yorduğunu düşünmemeli aksine mücadele etmenin değerini anlamalısınız.
Kova: İlişki konusunda kalbinizden gelen duyguları serbest bırakmak sizin için daha iyi olurken size değer veren insanları da görmezden gelmemeniz gerekiyor. Maddi açıdan size zarar veren yatırımlardan uzak durmalısınız.
Balık: Zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olacak aktiviteler edinmek sosyal medyaya verdiğiniz gereksiz vakti azaltmak açısından önemli… Sağlığınıza özen göstermek hem özel hayatınızdaki hem de iş hayatınızdaki zorlukları en aza indirmenizde fayda sağlayacak.
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