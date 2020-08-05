Kemal Gülman çıtır sevgilisi Eda Cideli ile tatile devam ediyor! Bu kez de böyle görüntülendiler!

Boşanma davalarını da yürüten avukatlardan biri olan Cideli ile yakalanınca, 7 yıl önce hem de zina yüzünden kendisine boşanma davası açan eşi Feryal Hanım'ın eline mahkemede kullanabileceği ciddi bir koz verdiği için Kemal Bey'in arkasına bakmadan kaçacağını düşünmüştüm.