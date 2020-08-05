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çıtır sevgilisi ile tatile devam ediyor! Bu kez de böyle görüntülendiler!

88 yaşındaki ünlü iş adamı , ’la boşanma davalarını yürüten avukatlardan ’ye gönlünü kaptırmıştı. Kemal Gülman, kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile Bodrum tatiline çıkmıştı. Kemal Gülman, Bodrum'da 30 yaşındaki Eda Cideli ile bir yatta öpüşürken görüntülenmişti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugün ki yazısında Kemal Gülman’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 5.8.2020 08:32 Son Güncelleme: 5.8.2020 08:43 ABONE OL
Kemal Gülman çıtır sevgilisi Eda Cideli ile tatile devam ediyor! Bu kez de böyle görüntülendiler!

Çok ilginçtir ki, 88 yaşındaki iş insanı , önceki hafta dudak dudağa yakalandığı 30 yaşındaki avukat sevgilisi ile Bodrum tatiline devam ediyor!

Kemal Gülman çıtır sevgilisi Eda Cideli ile tatile devam ediyor! Bu kez de böyle görüntülendiler!

Boşanma davalarını da yürüten avukatlardan biri olan Cideli ile yakalanınca, 7 yıl önce hem de zina yüzünden kendisine boşanma davası açan eşi Feryal Hanım'ın eline mahkemede kullanabileceği ciddi bir koz verdiği için Kemal Bey'in arkasına bakmadan kaçacağını düşünmüştüm.

Kemal Gülman çıtır sevgilisi Eda Cideli ile tatile devam ediyor! Bu kez de böyle görüntülendiler!

Ancak görünen o ki; korkusuz Kemal Bey, ne 58 yaş küçük sevgilisi ile dudak dudağa yakalanmayı umursamış, ne de sosyal medyadaki ağır eleştirileri!

Kemal Gülman çıtır sevgilisi Eda Cideli ile tatile devam ediyor! Bu kez de böyle görüntülendiler!

YEMEĞE ÇIKTILAR

Çünkü Bodrum tatiline devam eden Kemal Bey, önceki akşam da sevgilisi ve arkadaşları ile botla Miam'a yemeğe gitti.

Kemal Gülman çıtır sevgilisi Eda Cideli ile tatile devam ediyor! Bu kez de böyle görüntülendiler!

Eda Hanım, arkadaşım Ersin Al'ı fark edince, teknelerinde tatil yaptıkları Kemal Bey'in arkadaşı Johnny Zahra'nın koluna girip yan yana görüntü vermemeye çalışmış.

Kemal Gülman çıtır sevgilisi Eda Cideli ile tatile devam ediyor! Bu kez de böyle görüntülendiler!

Ancak sonra da mekanda yan yana oturup keyif yapmış.

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Kemal Gülman çıtır sevgilisi Eda Cideli ile tatile devam ediyor! Bu kez de böyle görüntülendiler!
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