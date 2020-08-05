Kemal Gülman çıtır sevgilisi Eda Cideli ile tatile devam ediyor! Bu kez de böyle görüntülendiler!

Çok ilginçtir ki, 88 yaşındaki iş insanı Kemal Gülman, önceki hafta dudak dudağa yakalandığı 30 yaşındaki avukat sevgilisi Eda Cideli ile Bodrum tatiline devam ediyor!
Boşanma davalarını da yürüten avukatlardan biri olan Cideli ile yakalanınca, 7 yıl önce hem de zina yüzünden kendisine boşanma davası açan eşi Feryal Hanım'ın eline mahkemede kullanabileceği ciddi bir koz verdiği için Kemal Bey'in arkasına bakmadan kaçacağını düşünmüştüm.
Ancak görünen o ki; korkusuz Kemal Bey, ne 58 yaş küçük sevgilisi ile dudak dudağa yakalanmayı umursamış, ne de sosyal medyadaki ağır eleştirileri!
YEMEĞE ÇIKTILAR
Çünkü Bodrum tatiline devam eden Kemal Bey, önceki akşam da sevgilisi Eda Cideli ve arkadaşları ile botla Miam'a yemeğe gitti.
Eda Hanım, arkadaşım Ersin Al'ı fark edince, teknelerinde tatil yaptıkları Kemal Bey'in arkadaşı Johnny Zahra'nın koluna girip yan yana görüntü vermemeye çalışmış.
Ancak sonra da mekanda yan yana oturup keyif yapmış.