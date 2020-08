Daria Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş’in kavgası mekanda başladı sokakta ve evde devam etti

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, geçtiğimiz pazar günü yaptığı paylaşımda Çeşme'deki The Beach of Momo'nun güvenliğinin kendisini darp ettiğini iddia etti, önceki gün de sevgilisi Baran Güneş'le birlikte İstanbul Emniyeti'ne ifade vererek dayak yediğini bir kez daha anlattı. Ünlü model, "İki kişi bana vurdu, yere düştüm. Biri 60 yaşında bir bodyguard'dı. Panik atak geçirdim" dedi. The Beach of Momo ise kamera kayıtlarında Daria'yı sevgilisinin darp ettiğinin görüldüğünü belirterek suçlamaları reddetti.Konuyla ilgili araştırmalar devam ederken, olayla ilgili yeni gelişmeler, yeni görgü tanıkları ortaya çıktı. Daria ile sevgilisi Baran Güneş'in birlikte kaldıkları evin sokağındaki kamera kayıtlarına göre; ikili sokakta şiddetli bir şekilde kavga ediyor, kavga daha sonra eve taşınıyor. Çiftin evinin yanındaki villada oturan, ismini vermek istemeyen yabancı uyruklu komşuları ise yaşananları şöyle anlatıyor: "Bu çevrede 7 tane villa var, yaşadıkları evden kavga sesleri geldi. İnanılmaz bir gürültü vardı, İngilizce küfürler ediyorlardı birbirlerine, polisi çağırdık. Polis de gelip onları götürdü."Ortaya çıkan yeni görüntülerde Daria ve sevgilisi evde kavga ediyor. Daria kendini duvara doğru savuruyor.Daria ve sevgilisinin kavgası devam ederken görüntülere üçüncü bir kişi daha giriyor.Daria duvara çarptıktan sonra eliyle yüzünü kontrol ediyor.Daria bir ara kendini yere atıyor.Daria, sokaktaki görüntülerde bir adamın koluna dokunuyor, sonra dengesini kaybedip yere kapaklanıyor.* Gün boyunca oradaydım. Grubun mekan içinde yaptığı taşkınlıkları gözlerimle gördüm. O gün parti alanında şişelerce içki içtiler. Hesap 22 bin lira tuttu. Daria ve sevgilisinin de aralarında bulunduğu yabancı grubu, Momo ekibi en öne oturttu ve çok iyi ağırladı.* Gece boyunca Daria ile sevgilisi Baran sürekli tartıştı. Mekandaki kızlar Daria ile ilgilenip onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada yanlarındaki kişiler, Daria'nın bikinisinin içine buzlar doldurup, bikinisinin altını çözmeye çalıştılar. Sonra sevgilisi yanına geldi, uygunsuz görüntüler sergilediler. Daria ile sevgilisi gecenin sonunda yukarı çıkarken hararetli şekilde kavga etmeye başladılar. Bu olaylar hesap ödenirken yaşandı.* Grup mekandan ayrılırken, otoparka yaşlı bir kadın geldi çocuklarını almaya. Daria ve sevgilisinin bulunduğu grup, arabalarını kadının üzerine sürdüler, kadına bağırmaya başladılar. Güvenlik müdahale etti. Daria, kadına İngilizce küfürler etmeye, yanlarındaki erkekleri kışkırtmaya yönelik de sözler söylemeye başlayınca güvenlik hemen onu oradan alıp arabaya bindirdi. Ardından sevgilisi Baran'ı da arabaya bindirdiler. Olay böyle yaşandı ama tek sorun bölgede güvenlik kamerasının olmaması.* Şeyma Şubaşı'nın mekanı kötülemek için Daria'ya destek verdiğini düşünüyorum. Geçen sene mekana alınmamıştı, sosyeteden beş kişiyle işletmeciyi aradılar, "Mekanın sahibi Burak'ın kesin talimatı var, alınmayacak" cevabını aldılar. Burak, Şeyma'nın eski erkek arkadaşı. İçeride taşkınlık yapabilir, mekanı karalamaya çalışabilir diye düşündüler.İki gün sonra aynı locada oturmuşlarOlayın yaşandığı gün Daria ve Baran Güneş'le birlikte eğlenen Murat adlı kişi, iki gün sonra aynı mekana gidip DJ Allen'i dinledi. Hatta olayın yaşandığı cuma günü oturdukları locada oturdu. Böyle bir olay yaşanmış olsa, arkadaşları yine aynı yere gider miydi?Daria'nın sevgilisi Baran, ertesi gün mekanın sahibi Burak Beşer'e 'Güvenlikle ilgili bir sorun çıktı' diye mesaj attı, Daria da bunu hikayesinde paylaştı. Sevgilisi dayak yese böyle bir mesaj atar mı?