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Son Dakika Haberi: ’in ’i sevenlerini üzdü!

Sanat camiası usta tiyatrocu ’den gelen son dakika haberiyle sarsıldı. 'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. "" dizisinde canlandırdığı "" karakteriyle hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, ekipler harekete geçti. Sayıner, ambulansla, Eşrefpaşa Hastanesine götürüldü.

AA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 15:29 Son Güncelleme: 6.8.2020 16:04 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner sevenlerini üzdü!

Türk televizyon tarihine damga vuran "" dizisinde canlandırdığı "" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Son Dakika Haberi: Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner sevenlerini üzdü!

Sayıner, ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürüldü.

Son Dakika Haberi: Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner sevenlerini üzdü!

'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi Hasan Kızılaslan, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Buna bağlı şuur kaybı da yaşıyor.

Son Dakika Haberi: Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner sevenlerini üzdü!

Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor. Ancak yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu." dedi.

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Son Dakika Haberi: Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner sevenlerini üzdü!
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