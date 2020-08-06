Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...

Acun Ilıcalı'nın tüm çabalarına rağmen magazin kulislerinde "Survivor 2021 All Star" programında yer almayı düşünmediği söylenen Nisa'nın Türkiye'ye gelişi kafaları karıştırdı. Nisa'nın Türkiye'ye gelişinin Survivor ile bağlantılı olduğu söylendi.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Nisa Bölükbaşı ise "Survivor All Star" için herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabından Türkiye'ye doğru yola çıktığını söyleyen Nisa "Ve bavul hazır! Türkiye sende hazır ol!" notunu düştü.