Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 6 Ağustos 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Ağustos 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 6 Ağustos 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2020 Ağustos ayında bu saatlere dikkat!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: 2010 yılının Ocak ayında ilk defa yayınlanan Uranüs ve Neptün'ü Kova burcu dünyanın en çok kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp Messenger'ın kullanıcılarının kişisel bilgilerini paylaşması gibi bir dedikoduya maruz kalmasına tanıklık edebiliriz. Mars - Neptün kontağıyla birlikte devlerin savaşına tanıklık ederken bu döngüde kimlerin öne çıkacağını, kimlerin arka planda kalacağını da göreceğiz.

Koç: İlişkisi olan bir Koç burcuysan geleceğe dair ani kararlar alabilirsin. Karşı tarafa bu kararların biraz daha düşünülmesinden yana duruyor. Maddi açıdan kendini ferah hissediyorsun.

Boğa: Bugün insanlar ile olan iletişiminde tahammülün sınırın düşük olabilir. İnsanlar ile konuşurken hissi davranmamalısın. İş yerinde meydana gelen ani bir problem karşısında panik olabilirsin.

İkizler: İş yerinde şahit olduğun olayları yanlış yorumlayabilirsin. Olaylara karşı yüzeysel bir bakış açısına sahipsin. Evli bir İkizler burcuysan eşin ani değişen ruh halinde dolayı sitemkâr olabilir.

Yengeç: Bugün etrafına pozitif duyular saçabilirsin. Sempatik görünüşün, insanları isteklerin konusunda kolayca ikna edebilmeni sağlıyor. Yalnız bir Yengeç burcuysan seni uzaktan gözlemleyen biri bugün kendini belli edebilir.

Aslan: Günlük hayatında negatiflikten çok pozitifliğe odaklanmalısın. Yakın arkadaşların sana bu konu ile ilgili eleştiriler yöneltebilir. Çocukları olan bir Aslan burcuysan onların geleceği için daha çok kaygılanabilirsin.

Başak: İş yerinde üretkenliğinin hareketlilik kazanacağı bir günde olabilirsin. Patronundan aldığın talimat doğrultusunda yeni projeler için işe koyuluyorsun. İş hayatın yoğun olsa da günlük sporunu aksatmıyorsun.