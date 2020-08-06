Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 6 Ağustos 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Ağustos 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 6 Ağustos 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2020 Ağustos ayında bu saatlere dikkat!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: 2010 yılının Ocak ayında ilk defa yayınlanan Uranüs ve Neptün'ü Kova burcu dünyanın en çok kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp Messenger'ın kullanıcılarının kişisel bilgilerini paylaşması gibi bir dedikoduya maruz kalmasına tanıklık edebiliriz. Mars - Neptün kontağıyla birlikte devlerin savaşına tanıklık ederken bu döngüde kimlerin öne çıkacağını, kimlerin arka planda kalacağını da göreceğiz.
Koç: İlişkisi olan bir Koç burcuysan geleceğe dair ani kararlar alabilirsin. Karşı tarafa bu kararların biraz daha düşünülmesinden yana duruyor. Maddi açıdan kendini ferah hissediyorsun.
Boğa: Bugün insanlar ile olan iletişiminde tahammülün sınırın düşük olabilir. İnsanlar ile konuşurken hissi davranmamalısın. İş yerinde meydana gelen ani bir problem karşısında panik olabilirsin.
İkizler: İş yerinde şahit olduğun olayları yanlış yorumlayabilirsin. Olaylara karşı yüzeysel bir bakış açısına sahipsin. Evli bir İkizler burcuysan eşin ani değişen ruh halinde dolayı sitemkâr olabilir.
Yengeç: Bugün etrafına pozitif duyular saçabilirsin. Sempatik görünüşün, insanları isteklerin konusunda kolayca ikna edebilmeni sağlıyor. Yalnız bir Yengeç burcuysan seni uzaktan gözlemleyen biri bugün kendini belli edebilir.
Aslan: Günlük hayatında negatiflikten çok pozitifliğe odaklanmalısın. Yakın arkadaşların sana bu konu ile ilgili eleştiriler yöneltebilir. Çocukları olan bir Aslan burcuysan onların geleceği için daha çok kaygılanabilirsin.
Başak: İş yerinde üretkenliğinin hareketlilik kazanacağı bir günde olabilirsin. Patronundan aldığın talimat doğrultusunda yeni projeler için işe koyuluyorsun. İş hayatın yoğun olsa da günlük sporunu aksatmıyorsun.
Terazi: Kendine verdiğin sözlerden aykırı hareket ettiğini fark edebilirsin. Bir takım kötü alışkanlıklarını terk etmek istiyorsun. Bu konuda ailen sana destek oluyor
Akrep: Arkadaş seçimlerin konusunda pişmanlık yaşamana sebep olacak sorunlar ile karşılaşabilirsin. Çevreni ve çevrene karşı olan tavırlarını sorgulayacağın bir gündesin.
Yay: İlişkisi olan bir Yay burcuysan özgürlüğünün sevgilin tarafından kısıtlandığını hissedebilirsin. Bu konuyu onunla konuştuğunda onu yanlış anladığını fark ediyorsun.
Oğlak: Politik olacağın bir güne uyanıyorsun. İş yerinde çıkan problemleri belli bir denge içinde halletmek isteyebilirsin. Evli bir Oğlak burcuysan eşinin ailesi ile düzeyli ancak yüzeysel olmayan bir ilişkiye sahip olmak istiyorsun.
Kova: Kendine olan güvenin konusunda sorunlar yaşayabilirsin. Başarılı olduğun bir spor dalını bugün gerçekleştirmen bu kötü etkiyi dağıtabilir. Ailen harcamalarının kontrolden çıktığı izlemine kapılabilir.
Balık: İlişkisi olmayan bir Balık burcuysan sürekli görüştüğün brik arkadaşına farklı duygular hissedebilirsin. Bugün mutfak aletleri ile ilgili teknik problemler yaşayabilirsin.
2020 AĞUSTOS AYINDA BU SAATLERE DİKKAT!
Yazın sonuncu ayı olan Ağustos ile beraber yaza yavaş yavaş veda ederken, Dolunay ile beraber verimli ve bereketli bir dönem geçirebiliriz. Ağustos ayında gerçekleşecek Dolunay genel olarak hasat zamanını çağrıştırır. Dolayısıyla gökyüzü topraktaki bereketinde artacağını bizlere işaret edecek.
Göller ve Denizler
Tarım ve üretim ön plana çıkarken, göller ve denizler de Ağustos ayının en çok konuşulan konularından birisi olabilir. 2020 yılının getirdiği yorgunluklardan en önemlisi evlere kapanmaktı. Bu açıdan gökyüzü yarım bıraktığımız bütün işleri sonuca bağlayacağımızın da altını çiziyor. Ay'ın görkemi içimizdeki çalışma ve üretme azmini de arttıracak.
3 Ağustos'ta Dolunay Kova Burcunda!
Saatler 17:58'i gösterdiğinde gerçekleşecek bu Dolunay dünyanın dönüşünü hızlandırırken yaşamlarımızdaki sıkıntıların hızını yavaşlatacağına işaret ediyor. Hayatlarımıza sirayet etmeye çalışan atalet duygusunu elimizin tersiyle iteceğiz. 3 Ağustos'ta ki bu sert Dolunay gökyüzünü sıkıştıracak. Bu da demektir ki tepkilerimiz daha keskin ve sert olabilir.
Ateş Burcunda Yeniay!
19 Ağustos tarihinde Aslan burcunda gerçekleşecek Yeniay kendimizi ifade ederken daha yaratıcı olacağımızı işaret ediyor. Mantığımız ve duygularımız arasında kaldığımızı bu ay daha fazla hissederken bir seçim yapmak zorunda kalacağız. İçimizdeki çocuğa da kulak verirken hedeflerimize odaklanmaktan vazgeçmiyoruz. Kendimizi kandırmayacağız.
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