Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin'den aşk iddialarına yanıt geldi...

Son dakika: Kerem Bürsin ile aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin'den aşk iddialarına yanıt geldi...

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile dizideki partneri 'in samimi halleri ikili arasında aşk iddialarını alevlendirmişti. Son olarak sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaştıkları fotoğraflarıyla dikkat çeken Hande Erçel ile Kerem Bürsin "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi. Uzun süredir birlikte olduğu hatta evlenecekleri konuşulan ile sürpriz bir şekilde ayrılan Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile dizi dışındaki samimiyeti ayrılığın nedeni Kerem Bürsin mi? dedirtti. Kerem Bürsin'den bu iddialara son dakika yanıt geldi. İşte Kerem Bürsin'in Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıtı...

Giriş Tarihi: 7.8.2020 08:47 Son Güncelleme: 7.8.2020 09:01 ABONE OL
Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin'den aşk iddialarına yanıt geldi...

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile dizideki partneri 'in samimi halleri ikili arasında aşk iddialarını alevlendirmişti. Son olarak sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaştıkları fotoğraflarıyla dikkat çeken Hande Erçel ile Kerem Bürsin "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin'den aşk iddialarına yanıt geldi...

Uzun süredir birlikte olduğu hatta evlenecekleri konuşulan ile sürpriz bir şekilde ayrılan 'in Kerem Bürsin ile dizi dışındaki samimiyeti ayrılığın nedeni Kerem Bürsin mi? dedirtti. Kerem Bürsin'den bu iddialara yanıt geldi. İşte Kerem Bürsin'in Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıtı...

Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin'den aşk iddialarına yanıt geldi...

Bürsin "Bu çok saçma. Üzerine konuşmam bile yanlış. Hande ile dizideki öpüşme sahnesinin buna neden olduğunu düşünmek çok yanlış. Bu sahneler işimin parçası...

Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin'den aşk iddialarına yanıt geldi...

Senaryoda yazıldığı için hayata geçirmemiz, yönetmen ne istiyorsa onu elde etmemiz gerek. Meyve ile sebzeyi karıştırmamak lazım. Üstelik Murat da profesyonel bir sanatçı" dedi.

Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin'den aşk iddialarına yanıt geldi...

Yalnız olduğunu söyleyen Kerem Bürsin "Kalbim sadece aileme ve işe açık" açıklamasını yaptı.

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Son dakika: Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin'den aşk iddialarına yanıt geldi...
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