Son dakika: Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin'den aşk iddialarına yanıt geldi...

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile dizideki partneri Hande Erçel'in samimi halleri ikili arasında aşk iddialarını alevlendirmişti. Son olarak sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaştıkları fotoğraflarıyla dikkat çeken Hande Erçel ile Kerem Bürsin "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Uzun süredir birlikte olduğu hatta evlenecekleri konuşulan Murat Dalkılıç ile sürpriz bir şekilde ayrılan Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile dizi dışındaki samimiyeti ayrılığın nedeni Kerem Bürsin mi? dedirtti. Kerem Bürsin'den bu iddialara yanıt geldi. İşte Kerem Bürsin'in Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıtı...
Bürsin "Bu çok saçma. Üzerine konuşmam bile yanlış. Hande ile dizideki öpüşme sahnesinin buna neden olduğunu düşünmek çok yanlış. Bu sahneler işimin parçası...
Senaryoda yazıldığı için hayata geçirmemiz, yönetmen ne istiyorsa onu elde etmemiz gerek. Meyve ile sebzeyi karıştırmamak lazım. Üstelik Murat da profesyonel bir sanatçı" dedi.
Yalnız olduğunu söyleyen Kerem Bürsin "Kalbim sadece aileme ve işe açık" açıklamasını yaptı.