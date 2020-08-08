Serdar Ortaç ile eski sevgilisi Seçil Gür barıştı mı? "Salaklık yapmıştım affetti"

Muhabirlerin "Sizi tekrar bir arada görmek ne güzel" sözleri üzerine gülümseyen Ortaç, Seçil Gür hakkındaki sorular için "Arkadaşlar aslında biz hiç ayrılmamıştık ki, sadece ben bir salaklık yapmıştım ve özür diledim. Seçil de beni affetti" dedi.