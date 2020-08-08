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ile eski sevgilisi barıştı mı? "Salaklık yapmıştım affetti"

'dan boşandıktan sonra ile yaşamaya başlayan ancak kısa sürede ilişkisini sonlandıran , eski aşkı Seçil Gür’le görüntülendi. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı. Ortaç, alışveriş merkezinde yakalandığı sevgilisi için "Salaklık yapmıştım, affetti" dedi. "O zaman ilişkiniz kaldığı yerden devam ediyor, öyle mi?" sorusu yöneltilen Serdar Ortaç "Seçil benim her şeyim, yani en iyi arkadaşım aslında" şeklinde kafa karıştıran bir cevap verdi.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 16:05 Son Güncelleme: 8.8.2020 16:09 ABONE OL
Serdar Ortaç ile eski sevgilisi Seçil Gür barıştı mı? Salaklık yapmıştım affetti

Ünlü şarkıcı , eski sevgilisi ile barıştı. Ortaç, alışveriş merkezinde yakalandığı sevgilisi için "Salaklık yapmıştım, affetti" dedi.

Serdar Ortaç ile eski sevgilisi Seçil Gür barıştı mı? Salaklık yapmıştım affetti

'dan boşandıktan sonra ile yaşamaya başlayan ancak kısa sürede ilişkisini sonlandıran , önceki gün akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinde eski aşkıyla görüntülendi.

Serdar Ortaç ile eski sevgilisi Seçil Gür barıştı mı? Salaklık yapmıştım affetti

"SEÇİL BENİ AFFETTİ"

Hürriyet'in haberine göre; , görüntülendiklerini anlayınca kaçmak isterken da sorularını yanıtladı.

Serdar Ortaç ile eski sevgilisi Seçil Gür barıştı mı? Salaklık yapmıştım affetti

Muhabirlerin "Sizi tekrar bir arada görmek ne güzel" sözleri üzerine gülümseyen Ortaç, hakkındaki sorular için "Arkadaşlar aslında biz hiç ayrılmamıştık ki, sadece ben bir salaklık yapmıştım ve özür diledim. Seçil de beni affetti" dedi.

Serdar Ortaç ile eski sevgilisi Seçil Gür barıştı mı? Salaklık yapmıştım affetti

AÇIKLAMASI KAFA KARIŞTIRDI

"O zaman ilişkiniz kaldığı yerden devam ediyor, öyle mi?" sorusu yöneltilen şarkıcı, "Seçil benim her şeyim, yani en iyi arkadaşım aslında" şeklinde kafa karıştıran bir cevap verdi.

Serdar Ortaç ile eski sevgilisi Seçil Gür barıştı mı? Salaklık yapmıştım affetti

'ü daha fazla yalnız bırakmak istemeyen Ortaç, muhabirlere teşekkür ettikten sonra iki adım ileride yürüyen Seçil Gür'e yetişti. Markalar Sokağı'na çıkan Ortaç ve Gür, baş başa akşam yemeği yedi.

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Serdar Ortaç ile eski sevgilisi Seçil Gür barıştı mı? "Salaklık yapmıştım affetti"
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