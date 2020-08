Bu sene çimde yarıştılar

sene 33'üncü yaşını kutlayan Best Model Türkiye yarışması, Park Inn By Raddisson otelde açık havada kır konsepti ile gerçekleşti. Best Model Türkiye yarışmasının kurucusu Erkan Özerman, virüse rağmen bu sene çok sayıda başvuru yapıldığını ve 1 yıl boyunca hazırlanan gençleri mağdur etmemek adına, yarışmayı ertelemek yerine, sosyal mesafe kurallarını en üst seviyeye taşıyarak gerçekleştirdiklerini belirtti. 170 yarışmacı jüri karşısına podyum yerine yeşillik çim alanda çıktı. Yarışmanın finali Ekim'de yapılacak.