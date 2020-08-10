Ozan Güven hakkında son dakika: Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulamıştı! Ozan Güven diziden atıldı iddiası...

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hakkında : 'a şiddet uygulamıştı! Ozan Güven diziden atıldı iddiası...

Sevgilisi 'a şiddet uyguladığı iddiaları ile magazin gündemini meşgul eden 'in başrolünde yer aldığı dizisindeki akıbeti merak ediliyordu. Edinilen bilgisine göre; Babil dizisinin önümüzdeki hafta yeni sezon çekimlerine başlanması beklenirken dizinin kadrosundan çıkartıldığı öğrenildi. Ay Yapım imzalı Babil dizisinin kadrosunda; , Aslı Enver, Birce Akalay gibi isimler yer alıyor. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 11.8.2020 01:43 Son Güncelleme: 11.8.2020 01:45 ABONE OL
Ozan Güven hakkında son dakika: Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulamıştı! Ozan Güven diziden atıldı!

Magazin gündeminde kadına şiddet konusu ile epey yer tutmuş ve olayındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere; Star Tv ekranlarında yer alan dizisindeki başrol oyuncularından biri olan Ozan Güven'in dizi kadrosundan çıkartıldığı öğrenildi. Konu ile ilgili gelişmeleri haberimizin devamında...

OZAN GÜVEN, BABİL DİZİSİNDEN ÇIKARILDI!

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapım şirketi savcılığın dava açmasının ardından Ay Yapım'ın gelecek kamuoyu ve reklam veren baskısı nedeniyle Güven'le yola devam etmeme kararı aldığı konuşuluyor.

İşte son dakika gelişmeleri...

Ozan Güven hakkında son dakika: Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulamıştı! Ozan Güven diziden atıldı!

'in ise, "Ben 'a tek bir tokat bile atmadım. Haklılığım yargı sürecinde ispatlanacak. Yargı kararı beklensin" diyerek, anlaşması nedeniyle 'e devam etmek istediği ve yapım şirketinin de bu konuda arkasında durmasını beklediği öğrenildi.

Yapım şirketinin Ozan Güven'e anlaşmanın cezai şartlarının bedelini ödemesi ya da ünlü oyuncuyla yola devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Ozan Güven şiddet iddiasıyla ocak 2021'de hakim karşısına çıkacak.

Ozan Güven hakkında son dakika: Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulamıştı! Ozan Güven diziden atıldı!

Ne olmuştu?

hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından şikâyetçi olan sosyal medya uzmanı , savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürülüğü'nden darp raporu almıştı.

Adli tıp uzmanı tarafından hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığı kaydedilmişti.

Ozan Güven de kendi evinde şiddete uğradığını iddia ederek özel bir hastaneden darp raporu almıştı.

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Ozan Güven hakkında son dakika: Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulamıştı! Ozan Güven diziden atıldı iddiası...
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