Didem Soydan ahlaksız paylaşımı es geçmedi! Ünlü manken ifşa etmişti…

Bu haberin ardından çeşitli sosyal medya hesabı üzerinden Soydan'a konuyla alakalı iletiler gelmeye başladı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Soydan'a yapılan teklifle ilgili müstehcen bir yorumda bulundu. Ünlü model kendisine gelen çirkin yorumu görmezden gelmedi.