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ahlaksız paylaşımı es geçmedi! Ünlü manken etmişti…

Hakkına çıkan haberler sonrası bir takipçisiyle ilişki polemiği yaşayan ünlü model , kendisine ahlaksız söylemde bulunan kullanıcısını savcılığa ihbar etti.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 12.8.2020 12:12 Son Güncelleme: 12.8.2020 12:15 ABONE OL
Didem Soydan ahlaksız paylaşımı es geçmedi! Ünlü manken ifşa etmişti…

Ünlü model 'a geçtiğimiz günlerde üzerinden bir kullanıcı birliktelik teklif etti. Bu teklifi eden Soydan'ın teklife verdiği cevap ise uzun süre gündemden düşmedi.

Didem Soydan ahlaksız paylaşımı es geçmedi! Ünlü manken ifşa etmişti…

Bu haberin ardından çeşitli hesabı üzerinden Soydan'a konuyla alakalı iletiler gelmeye başladı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Soydan'a yapılan teklifle ilgili müstehcen bir yorumda bulundu. Ünlü model kendisine gelen çirkin yorumu görmezden gelmedi.

Didem Soydan ahlaksız paylaşımı es geçmedi! Ünlü manken ifşa etmişti…

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kendisi hakkında internet sitesinde yapılan haber sonrasında yapılan ahlaksız söylemi affetmeyen Soydan, kullanıcısını C.A.'yı ihbar etti. C.A hakkında soruşturma başlatıldı.

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Didem Soydan ahlaksız paylaşımı es geçmedi! Ünlü manken ifşa etmişti…
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