Didem Soydan ahlaksız paylaşımı es geçmedi! Ünlü manken ifşa etmişti…

Ünlü model Didem Soydan'a geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir kullanıcı birliktelik teklif etti. Bu teklifi ifşa eden Soydan'ın teklife verdiği cevap ise uzun süre gündemden düşmedi.
Bu haberin ardından çeşitli sosyal medya hesabı üzerinden Soydan'a konuyla alakalı iletiler gelmeye başladı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Soydan'a yapılan teklifle ilgili müstehcen bir yorumda bulundu. Ünlü model kendisine gelen çirkin yorumu görmezden gelmedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kendisi hakkında internet sitesinde yapılan haber sonrasında yapılan ahlaksız söylemi affetmeyen Soydan, sosyal medya kullanıcısını C.A.'yı ihbar etti. C.A hakkında soruşturma başlatıldı.