Ebru Şallı’dan anlamlı paylaşım

Bodrum'da moral tatili yapan Şallı Instagram hesabından sık sık eşiyle çekildiği romantik kareleri paylaşıyor. Ebru Şallı bu kez de tek başına çimlere uzandığı bir karesini paylaştı ve altına şu notu düştü: "Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir"