Ebru Şallı’dan anlamlı paylaşım

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Ebru Şallı yine çok konuşuldu. Oğlunun vefatından sonra normal yaşantısına dönmeye çalışan Ebru Şallı anlamlı paylaşım yaptı.
Oğlu Pars'ı kaybettikten sonra zor günler geçiren Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ve ailesinin desteğiyle normal hayata dönmeye çalışıyor.
Bodrum'da moral tatili yapan Şallı Instagram hesabından sık sık eşiyle çekildiği romantik kareleri paylaşıyor. Ebru Şallı bu kez de tek başına çimlere uzandığı bir karesini paylaştı ve altına şu notu düştü: "Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir"
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