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’dan anlamlı

Son günlerde paylaşımlarıyla gündeme gelen yine çok konuşuldu. Oğlunun vefatından sonra normal yaşantısına dönmeye çalışan Ebru Şallı anlamlı yaptı.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 20:35 Son Güncelleme: 12.8.2020 20:47 ABONE OL
Ebru Şallı’dan anlamlı paylaşım

Son günlerde paylaşımlarıyla gündeme gelen yine çok konuşuldu. Oğlunun vefatından sonra normal yaşantısına dönmeye çalışan Ebru Şallı anlamlı yaptı.

Ebru Şallı’dan anlamlı paylaşım

Oğlu Pars'ı kaybettikten sonra zor günler geçiren eşi Uğur Akkuş ve ailesinin desteğiyle normal hayata dönmeye çalışıyor.

Ebru Şallı’dan anlamlı paylaşım

Bodrum'da moral tatili yapan Şallı Instagram hesabından sık sık eşiyle çekildiği romantik kareleri paylaşıyor. bu kez de tek başına çimlere uzandığı bir karesini paylaştı ve altına şu notu düştü: "Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir"

Ebru Şallı’dan anlamlı paylaşım

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Ebru Şallı’dan anlamlı paylaşım
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