Serdar Ortaç Chloe Loughnan’ı özlediğini Seçil Gür’ü sevdiğini söyleyerek kafaları karıştırdı

Serdar Ortaç önceki gün Bebek'te bisiklet kullanırken görüntülendi. Yüksek sesle arabesk müzik dinliyordu. "Niye böyle acıklı şarkılar tercih ediyorsunuz, yine mi mutsuzsunuz?" sorusuna "Bana göre gerçek müzik, sanat bu" dedi.