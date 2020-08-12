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’ı özlediğini ’ü sevdiğini söyleyerek kafaları karıştırdı

Yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırtan yine söyledikleriyle herkesi şoke etti. Bebek’te bisiklet kullanırken görüntülenen Serdar Ortaç, ’ı özlediğini, ’ü ise çok sevdiğini söyleyerek kafaları karıştırdı. İşte Serdar Ortaç’ın eski eşi Choe Loughnan ve yeni sevgilisi Seçil Gür hakkında söyledikleri…

Giriş Tarihi: 12.8.2020 10:10 Son Güncelleme: 12.8.2020 10:15 ABONE OL
Serdar Ortaç Chloe Loughnan’ı özlediğini Seçil Gür’ü sevdiğini söyleyerek kafaları karıştırdı

önceki gün Bebek'te bisiklet kullanırken görüntülendi. Yüksek sesle arabesk müzik dinliyordu. "Niye böyle acıklı şarkılar tercih ediyorsunuz, yine mi mutsuzsunuz?" sorusuna "Bana göre gerçek müzik, sanat bu" dedi.

Serdar Ortaç Chloe Loughnan’ı özlediğini Seçil Gür’ü sevdiğini söyleyerek kafaları karıştırdı

Posta'nın haberine göre; Bir yıl önce boşandığı 'ı özlediğini, 5 ay sonra yeniden döndüğü 'ü ise çok sevdiğini söyleyerek kafaları karıştırdı.

Serdar Ortaç Chloe Loughnan’ı özlediğini Seçil Gür’ü sevdiğini söyleyerek kafaları karıştırdı

RAHATSIZ OLDULAR

Sosyal medya kullanıcıları 'ın eski eş ile yeni sevgilisi 'ü yorumlarıyla rahat bırakmıyor.

Serdar Ortaç Chloe Loughnan’ı özlediğini Seçil Gür’ü sevdiğini söyleyerek kafaları karıştırdı

Ancak her ikisi de karşılaştırılmaktan rahatsız. Yorumları siliyorlar.

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Serdar Ortaç Chloe Loughnan’ı özlediğini Seçil Gür’ü sevdiğini söyleyerek kafaları karıştırdı
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