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Ukraynalı model Çeşme’de darp edildikten sonra ’da ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir mekanda güvenlikçiler tarafından dayak yediğini iddia eden Ukraynalı model , tatiline Muğla'nın ilçesinde devam ediyor.

İHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 17:02 Son Güncelleme: 12.8.2020 17:03 ABONE OL
Ukraynalı model Daria Kyryliuk Çeşme’de darp edildikten sonra Bodrum’da ortaya çıktı

Çeşme'de bir plajda darp edildiğini öne sürerek fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Ukraynalı model Daria Kyryliuk, yaşanan olayın ardından soluğu Bodrum'da aldı. Ukraynalı model ve sevgilisi Baran Güneş, Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan ultra lüks bir otelde tatiline devam ediyor.

23 yaşındaki Ukraynalı model Kyryliuk, Bodrum'da çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Darp iddialarının ardından Bodrum'da ortaya çıkan Kyryliuk, Türkiye'yi çok sevdiğini sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı.

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Ukraynalı model Daria Kyryliuk Çeşme’de darp edildikten sonra Bodrum’da ortaya çıktı
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