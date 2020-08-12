Haberler Günaydın Haberleri Vadi İstanbul müzikseverlere kapılarını açıyor

Vadi müzikseverlere kapılarını açıyor

Maskeli Balo, Telli Telli, Eskiden, Çember, Fırtına, Aşk Tesadüfleri Sever, Nilüfer, Olmasa Mektubun, gibi ezbere bilinen imzalı şarkılar senfonik düzenlemelerle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 11:35 ABONE OL
Vadi İstanbul müzikseverlere kapılarını açıyor

Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu ve Kalben'in birlikte sahne alacakları projede, sanatçılara Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

GÜLDEN KARABÖCEK VE CEYLAN ERTEM

Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem yorumlayacakları Murathan Mungan şarkılarıyla geceye renk katacaklar. Murathan Mungan'ın imzasını taşıyan şarkıların senfonik aranjmanları aynı zamanda projenin müzik direktörü de olan Alper Kömürcü'ye ait.

Klasikle popu birleştiren proje; daha önce Senfonik Şebnem Ferah, Senfonik İbrahim Tatlıses, Broadway'den İstanbul'a Müzikaller, Senfonik Divalar-Nilüfer gibi çok ilgi gören projelere imza atan Nurcan Karaca'ya ait.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vadi İstanbul müzikseverlere kapılarını açıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA