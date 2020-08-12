Yeşim Salkım'dan Murat Övüç hakkında ek şikayet! İkili arasında sular durulmuyor!

Murat Övüç'ün müvekkili hakkında söylediği sözlerin mizah olarak değerlendirilmesine karşı çıkan Avukat Uçanok, "Mizah dendi. Bir kadına, uluorta bu kadar ağır hakaret etmek ne zaman mizah oldu. Bu mizah falan değil. Hiç kimse, kimsenin şerefine, namusuna, haysiyetine, itibarına hiçbir yerde laf edemez. Laf ettiği taktirde cezalandırılır" dedi.

'DİLENEN ÖZÜR SARF EDİLEN SÖZÜ SUÇ OLMAKTAN ÇIKARMAZ'

Dilenen özürün sarf edilen sözleri suç olmaktan çıkarmadığını söyleyen Avukat Uçanok, "Evet özür diledi. Ancak bu durum bu eylemin suç olmadığı anlamına gelmez. Veyahut da bu durum müvekkilemin haklı davasından vazgeçeceği anlamına hiç gelmez" dedi.

EK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI SÖYLEDİ

Bugün Murat Övüç hakkında müvekkilinin adresini, Seyhan Soylu hakkında da mahkemece verilen uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için ek suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Avukat Uçanok, "Ek bir suç duyurusunda bulunacağız bugün. Çünkü Yeşim hanımın adresi ifşa edildi sosyal medyada. Seyhan Soylu hala bu konularda konuşmaya devam ediyor, hakkında uzaklaştırma kararı çıkmasına rağmen. Uzaklaştırma kararının ihlali söz konusu. Bununla ilgili bir başvuru yapacağız" dedi.Müvekkili Yeşim Salkım'ın, Murat Övüç'ün iş sözleşmesini iptal ettirdiği yönündeki iddiayı reddeden, işletme sahiplerinin kendi insiyatifleri ile durumu kınadıklarını kaydeden Avukat Uçanok, "Böyle bir şey mümkün mü? Bu yalan. Gerçek dışı, asılsız iddialardır. İşletme sahibi evet, bu konuda bir duyarlılık gösterdi. Duyarlılık gösterdiği konu şiddetti" diye konuştu.