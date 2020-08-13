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ile aşk mı yaşıyor? Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk iddialarını yalanlamadı!

tarafından ihanete uğrayan sonunda kalbini yeniden aşka açtı mı? Defne Samyeli yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Marmaris-Söğüt'te bir restoranda görüntülenen Defne Samyeli ile 'nin samimiyeti 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' yorumlarına neden olmuştu. Peki Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Defne Samyeli önceki akşam kardeşi Sühan Samyeli ile yemekteydi. Restoranda karşılaştıkları arkadaşları ile eşi Didem Dayıcıoğlu'nun eşliğinde kapıdan çıkan Defne Samyeli muhabirlerin sorularını yanıtladı...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 10:43 ABONE OL
Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk iddialarını yalanlamadı!

tarafından ihanete uğrayan sonunda kalbini yeniden aşka açtı mı? Defne Samyeli yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Marmaris-Söğüt'te bir restoranda görüntülenen Defne Samyeli ile 'nin samimiyeti 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' yorumlarına neden olmuştu.

Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk iddialarını yalanlamadı!

Peki ile aşk mı yaşıyor? Defne Samyeli önceki akşam kardeşi Sühan Samyeli ile yemekteydi. Restoranda karşılaştıkları arkadaşları ile eşi Didem Dayıcıoğlu'nun eşliğinde kapıdan çıkan Defne Samyeli muhabirlerin sorularını yanıtladı...

Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk iddialarını yalanlamadı!

Önceki akşam Yeniköy'deki Fonduralı'da abisi Sühan Samyeli'yle yemek yiyen 'ne mekan çıkışı iddianın doğru olup olmadığı soruldu.

Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk iddialarını yalanlamadı!

SORULARDAN KAÇTI
'yle ilgili soruları yanıtsız bırakan sadece gülümsedi ve hızlı adımlarla kardeşinin aracına bindi.

Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk iddialarını yalanlamadı!

Ne tesadüf ki, 1 saat sonra aynı restoranın önünden geçti. Akşam yürüyüşüne çıktığını söyleyen Bilgili, ile ilgili soru karşısında sessiz kaldı ve adımlarını hızlandırdı.

Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk iddialarını yalanlamadı!

gibi sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden Bilgili, koşarak uzaklaştı.

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Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk iddialarını yalanlamadı!
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