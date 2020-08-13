Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk iddialarını yalanlamadı!

Cem Yılmaz tarafından ihanete uğrayan Defne Samyeli sonunda kalbini yeniden aşka açtı mı? Defne Samyeli yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Marmaris-Söğüt'te bir restoranda görüntülenen Defne Samyeli ile Serdar Bilgili'nin samimiyeti 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' yorumlarına neden olmuştu.
Peki Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Defne Samyeli önceki akşam kardeşi Sühan Samyeli ile yemekteydi. Restoranda karşılaştıkları arkadaşları Necip Memili ile eşi Didem Dayıcıoğlu'nun eşliğinde kapıdan çıkan Defne Samyeli muhabirlerin sorularını yanıtladı...
Önceki akşam Yeniköy'deki Fonduralı'da abisi Sühan Samyeli'yle yemek yiyen Defne Samyeli'ne mekan çıkışı iddianın doğru olup olmadığı soruldu.
SORULARDAN KAÇTI
Serdar Bilgili'yle ilgili soruları yanıtsız bırakan Defne Samyeli sadece gülümsedi ve hızlı adımlarla kardeşinin aracına bindi.
Ne tesadüf ki, 1 saat sonra Serdar Bilgili aynı restoranın önünden geçti. Akşam yürüyüşüne çıktığını söyleyen Bilgili, Defne Samyeli ile ilgili soru karşısında sessiz kaldı ve adımlarını hızlandırdı.