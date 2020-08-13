Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk mı yaşıyor? Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk iddialarını yalanlamadı!

Cem Yılmaz tarafından ihanete uğrayan Defne Samyeli sonunda kalbini yeniden aşka açtı mı? Defne Samyeli yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Marmaris-Söğüt'te bir restoranda görüntülenen Defne Samyeli ile Serdar Bilgili'nin samimiyeti 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' yorumlarına neden olmuştu.