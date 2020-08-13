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" "nde ve izleyiciyle buluştu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı " " kapsamında ve müzikseverlerle buluştu.

AA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 00:12 Son Güncelleme: 14.8.2020 00:14 ABONE OL
İstanbul Yeditepe Konserlerinde Aykut Kuşkaya ve Mustafa Demirci izleyiciyle buluştu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı " " kapsamında ve müzikseverlerle buluştu.

İstanbul Yeditepe Konserlerinde Aykut Kuşkaya ve Mustafa Demirci izleyiciyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden program, " " adlı konser serisi ile sürüyor.

İstanbul Yeditepe Konserlerinde Aykut Kuşkaya ve Mustafa Demirci izleyiciyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı. Konserde ilk olarak sanatçı , "Sen Kadar" isimli şarkısıyla sahne aldı.

İstanbul Yeditepe Konserlerinde Aykut Kuşkaya ve Mustafa Demirci izleyiciyle buluştu

Şair-mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek ve Yunus Emre'den şiirler okuyan ve bestelediği eserleri seslendiren Kuşkaya, ile dinleyicileriyle kendilerini buluşturma imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İstanbul Yeditepe Konserlerinde Aykut Kuşkaya ve Mustafa Demirci izleyiciyle buluştu

'dan sonra sahneye çıkan ve "On sekiz bin aleme" eseriyle konserine başlayan ise "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığımızın çerçevesinde düzenlenen programımıza hoş geldiniz. Bu vesile ile sanata olan sevgisini, katkısını bizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Aykut Kuşkaya ve Mustafa Demirci izleyiciyle buluştu
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