"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Aykut Kuşkaya ve Mustafa Demirci izleyiciyle buluştu

Aykut Kuşkaya'dan sonra sahneye çıkan ve "On sekiz bin aleme" eseriyle konserine başlayan Mustafa Demirci ise "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığımızın İstanbul Yeditepe Konserleri çerçevesinde düzenlenen programımıza hoş geldiniz. Bu vesile ile sanata olan sevgisini, katkısını bizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.