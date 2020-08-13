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Haberi: Usta oyuncu ! Acı haberi sosyal medyadan duyurdular!

Sanat camiası usta oyuncu ’dan gelen haberiyle sarsıldı. Meral Niron 83 yaşında . Acı haberi Twitter'dan duyurdu: Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 14:51 Son Güncelleme: 13.8.2020 14:53 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Usta oyuncu Meral Niron hayatını kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdular!

Türk tiyatro ve sinema tarihinin önemli isimleri arasında yer alan, televizyonda 'Ferhunde Hanımlar' dizisi ile milyonlara ulaşan Meral Niron hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Meral Niron'un vefat ettiğini Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" denildi. Sayısız tiyatro oyununda rol alan Meral Niron, sahnelerin "huysuz kraliçesi" olarak biliniyordu.

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Son Dakika Haberi: Usta oyuncu Meral Niron hayatını kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdular!
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