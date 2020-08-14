Yıllar önce taktırdığı silikonlar ünlü mankeni kanser etmişti... Manken Ceylan Atınç'ın estetik doktoru konuştu!

Bu 30 milyon kişi içinde bahsi geçen hastalık şu ana kadar tüm dünyada 573 kişide görüldü. Vücuda yerleştirilen tüm yabancı cisimlere (implant) karşı gelişebilecek bu hastalık meme ile ilgili son 1-2 yıldır bilimsel literature girmiştir. Yüzeyi pürtüklü tüm meme implantlarına karşı görülebilen bu durum özellikle Allergan Natrelle serisi implantlarda diğerlerine oranda daha sık görülmektedir. Bu oran da şu anki bilgilerimize göre 1/100.000'dir.Türkiye'de kullanılan tüm meme implantları bahsi geçen marka dahil, hem FDA, hem Avrupa Birliği hem de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürünlerdir. Dolayısıyla, Türkiye'de 1.200'den fazla plastik cerrah 50.000'den fazla kadında bu marka implantı kullanmıştır" dedi.