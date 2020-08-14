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Yıllar önce taktırdığı silikonlar ünlü mankeni etmişti... Manken 'ın konuştu!

Moda sektörünün tanınan isimlerinden , göğüslerinin küçüklüğünden rahatsız olunca ameliyatı olmuş ve genç kadının vücuduna taktırdığı protezler kanserli hücreler üretmeye başlamıştı. Dünyada az rastlanan B tipi lenfoma olduğu belirlenen Ceylan Atınç'ın protezden kaynaklanan kanserli hücreler taşıdığı pataloji raporuyla ortaya çıkınca, genç modacı 'yi savcılığa ihbar etmişti. Kansere yakalanan 'ın ameliyatını gerçekleştiren ünlü estetik doktoru Tunç Tiryaki, konuyla ilgili konuştu.

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Giriş Tarihi: 14.8.2020 12:29 Son Güncelleme: 14.8.2020 12:42 ABONE OL
Yıllar önce taktırdığı silikonlar ünlü mankeni kanser etmişti... Manken Ceylan Atınç'ın estetik doktoru konuştu!

Moda sektörünün tanınan isimlerinden , göğüslerinin küçüklüğünden rahatsız olunca ameliyatı olmuş ve genç kadının vücuduna taktırdığı protezler kanserli hücreler üretmeye başlamıştı. Dünyada az rastlanan B tipi lenfoma olduğu belirlenen Atınç'ın protezden kaynaklanan kanserli hücreler taşıdığı pataloji raporuyla ortaya çıkınca, genç modacının ameliyatı gerçekleştiren 'yi savcılığa ihbar etmişti.

Yıllar önce taktırdığı silikonlar ünlü mankeni kanser etmişti... Manken Ceylan Atınç'ın estetik doktoru konuştu!

İDDİALARIN ODAĞI KONUŞTU
İddiaların odağındaki ünlü doktor, konuyla ilgili konuştu. Doktor , "Meme implantlarının meme kanserine yol açtığına dair en azından bugün için hiçbir veri bulunmamaktadır. Atınç'ta kronik bir reaksiyon ve bunun sonucunda bir tür lenfoma oluşmuştur. Bu oluşum implantın markasına, tipine bağlı olduğu kadar kişisel, genetik ve çevresel faktörlere de bağlıdır. Şu anda dünyada 30 milyondan fazla kadında gerek estetik gerek sonrası meme onarımı için kullanılmış meme implantı var...

Yıllar önce taktırdığı silikonlar ünlü mankeni kanser etmişti... Manken Ceylan Atınç'ın estetik doktoru konuştu!

Bu 30 milyon kişi içinde bahsi geçen hastalık şu ana kadar tüm dünyada 573 kişide görüldü. Vücuda yerleştirilen tüm yabancı cisimlere (implant) karşı gelişebilecek bu hastalık meme ile ilgili son 1-2 yıldır bilimsel literature girmiştir. Yüzeyi pürtüklü tüm meme implantlarına karşı görülebilen bu durum özellikle Allergan Natrelle serisi implantlarda diğerlerine oranda daha sık görülmektedir. Bu oran da şu anki bilgilerimize göre 1/100.000'dir.Türkiye'de kullanılan tüm meme implantları bahsi geçen marka dahil, hem FDA, hem Avrupa Birliği hem de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürünlerdir. Dolayısıyla, Türkiye'de 1.200'den fazla plastik cerrah 50.000'den fazla kadında bu marka implantı kullanmıştır" dedi.

Yıllar önce taktırdığı silikonlar ünlü mankeni kanser etmişti... Manken Ceylan Atınç'ın estetik doktoru konuştu!

İMPLATLI KADINLARI UYARDI
Tiriyaki vücudunda meme implantı olanları ise şu sözlerle uyardı: "Meme implantınızın meme kanserine neden olduğuna ilişkin hiçbir güncel veri bulunmamaktadır. Türk Plastik Cerrahi Derneği'nin de konu ile ilgili yaptığı son açıklamada vurgulandığı gibi FDA, Amerikan Plastik Cerrahi Derneği, İngiliz Plastik Cerrahi Derneği ve Avrupa Birliği sağlık otoriteleri; göğsünüzde aşırı şişme ve reaksiyon bulguları olmadıkça meme implantlarınızın çıkartılmasını ya da değiştirilmesini tavsiye etmemektedir.

Yıllar önce taktırdığı silikonlar ünlü mankeni kanser etmişti... Manken Ceylan Atınç'ın estetik doktoru konuştu!

İmplantınız olsun olmasın her sağlıklı kadın gibi yıllık göğüs kontrollerinizi yaptırmanız, implantınız var ise plastik cerrahınız ile rutin kontrollerinize devam etmeniz yeterli olacaktır."

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Yıllar önce taktırdığı silikonlar ünlü mankeni kanser etmişti... Manken Ceylan Atınç'ın estetik doktoru konuştu!
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