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oğlu 'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!

Tatilden dönen soluğu setlerde aldı. Oyuncu ile evlendikten kısa bir süre sonra anne olan ve setlerden bir süredir uzak kalan Hazal Kaya, Onur Tuna ve ile başrolleri paylaşacağı Benden Ne Olur filminin çekimleri için setlere geri döndü. Güzel anne Hazal Kaya sete oğlu 'yi de getirince ortaya hayran kalınacak bir görüntü çıktı. Annelik ile oyunculuğu birlikte yürüten Hazal Kaya oğlu Fikret Ali ile sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile övgü topladı. İşte ile set macerası...

Giriş Tarihi: 15.8.2020 14:56 Son Güncelleme: 15.8.2020 15:11 ABONE OL
Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!

Tatilden dönen soluğu setlerde aldı. Oyuncu ile evlendikten kısa bir süre sonra anne olan ve setlerden bir süredir uzak kalan Hazal Kaya, Onur Tuna ve ile başrolleri paylaşacağı Benden Ne Olur filminin çekimleri için setlere geri döndü.

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!

Güzel anne sete oğlu 'yi de getirince ortaya hayran kalınacak bir görüntü çıktı.

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!

"ÇALIŞAN ANNE"

Uzun bir aradan sonra sete çıkan , çekim için hazırlıklar yapılırken Instagram hesabından minik oğlu 'nin kucağında olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!

Kaya paylaşımına "Çalışan anne 4. sezon" notunu düştü. 9 aylık 'nin de makyaj yapılan annesine olan hayran bakışları görenlerin yüzünü güldürdü.

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!

ÜNLÜ İSİMLER FOTOĞRAFA HAYRAN KALDI

Kaya'nın paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Çok sayıda ünlü isim ise paylaşıma övgü dolu yorumlar yaptı.

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!

İşte 'ya gelen bazı yorumlar...

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!

Bizim Hikaye dizisinde birlikte rol aldığı Burak Deniz'le birlikte Aslı Enver, Şükran Ovalı, Songül Öden, Selin Şekerci gibi çok sayıda oyuncu fotoğrafa yorum yaptı.

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Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!
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