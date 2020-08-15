Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!

Tatilden dönen Hazal Kaya soluğu setlerde aldı. Oyuncu Ali Atay ile evlendikten kısa bir süre sonra anne olan ve setlerden bir süredir uzak kalan Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan ile başrolleri paylaşacağı Benden Ne Olur filminin çekimleri için setlere geri döndü.