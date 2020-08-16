Yeditepe’de müzik şöleni

TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı ve koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri devam ediyor. Proje kapsamında geçtiğimiz akşam Ömer Karaoğlu ve Taner Yüncüoğlu seyirciyle buluştu. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan İstanbul Yeditepe Konserleri, her akşam saat 21.00'de izleyicilerle birbirinden ünlü isimleri buluşturmaya devam edecek.gitarın yeni nesil üstadı Cenk Erdoğan ve İspanya'nın flamenko gitaristi Rycardo Moreno, 'Connected Disconnection' ('Bağlantılı Kopukluk') albümünde buluştu. Albümün ismi, farklı dildeki iki müzisyenin müzik sayesinde aralarında oluşan bağdan esinlenerek konulmuş. Aynı zamanda Endülüs ile Türkiye arasındaki tarihsel ve kültürel geçmişe gönderme yapılırken, diller arasındaki farklılık vurgulanmak istenmiş. Albümde, Atatürk'ün de çok sevdiği 'Bülbülüm Altın Kafeste' türküsü ve Endülüs folklorik müziğinin anonim bir halk türküsü olan El Mantillo'nun yorumu da bulunuyor.KÜÇÜKÇİFTLİK Park'ın hayata geçirdiği KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, Moliere'in iki ölümsüz oyunuyla perdelerini açtı. Üst üste iki gün sahnelenen oyunlar, İstanbulların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi Haldun Dormen, başrolünü üstlendiği 'Kibarlık Budalası'nda dakikalarca ayakta alkışlanırken, başrolünde Serkan Keskin'in yer aldığı 'Cimri' bir kez daha kapalı gişe oynadı.PTT AŞ, Akdeniz Posta Birliği tarafından düzenlenen yarışmada, Akdeniz 2020 (Geleneksel Gastronomi) konulu anma pulu ile ülkemizi temsil edecek. Tema olarak Geleneksel Akdeniz Gastronomi konusu işlenen yarışmada yer alacak PTT AŞ'ye, 13 Ekim 2020 tarihine kadar https://euromed-postal. org/Philately/Voting adlı internet sitesinden oy verilebiliyor. En yüksek puanı alan pul, yılın en güzel pulu seçilecek.SİNEMA ve tiyatro oyuncusu Müşfik Kenter, ölümünün 8'inci yılında anılıyor. 2012 yılında hayata veda eden usta sanatçı için pek çok oyuncu anma mesajı yolladı. Aktif oyunculuk hayatını sürdüren onlarca ismin ustası olan Kenter için 'İyi ki senin öğrencin olmuşum. Bize ışık tutan, yol gösteren, hepimizin hocası en büyük sanatçısın' yorumları yapıldı.