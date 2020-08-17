Dağcılar Ağrı Dağı'nın zirvesini çöplüğe çevirdi! Mevlür Tezel: Bu mudur sizin doğa sevginiz?

Bir vatandaş, Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 metre yüksekliğinde yer alan kamp alanında çektiği görüntüyü sosyal medyada yayınladı. Çekilen görüntülerde, dağın tepe noktalarının çöplük yuvasına döndüğü görüldü!
Bayramda piknik alanlarına, kumsallara çöp yığınları bırakanlar için genelde 'Cahil, eğitimsiz insanlar' deniyordu. Ağrı Dağı'na çıkanlar da okumuş eğitimli dağcılar. Güya dağcıların bilinçli, çevreci oldukları söylenir. Bu mudur sizin doğa sevginiz?
Dağcılar bile doğayı kirletiyorlarsa vay halimize. Üstelik çöplüğe çevrilen alan 4200 metre yükseklikte! Oradaki çöpü belediye de toplayamaz. Ama dağdan aşağı inerken boş pet şişeyi getirmek zor olmasa gerek!
Daha önce yine eğitim seviyesi yüksek doğa yürüyüşü yapanların kamp yaptıkları yerleri çöplüğe çevirmeleri haber olmuştu. Eğitimlisi eğitimsizi fark etmiyor. Doğayı kirletmekten, yere çöp atmaktan mutlu olanlar var galiba!