Dağcılar Ağrı Dağı'nın zirvesini çöplüğe çevirdi! Mevlür Tezel: Bu mudur sizin doğa sevginiz?

Bir vatandaş, Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 metre yüksekliğinde yer alan kamp alanında çektiği görüntüyü sosyal medyada yayınladı. Çekilen görüntülerde, dağın tepe noktalarının çöplük yuvasına döndüğü görüldü!

Bayramda piknik alanlarına, kumsallara çöp yığınları bırakanlar için genelde 'Cahil, eğitimsiz insanlar' deniyordu. Ağrı Dağı'na çıkanlar da okumuş eğitimli dağcılar. Güya dağcıların bilinçli, çevreci oldukları söylenir. Bu mudur sizin doğa sevginiz?



