Haberler Günaydın Haberleri Damla Ersubaşı’dan flaş adım! Eşi Mustafa Can Keser’den 2 ay boyunca korunacak!

’dan flaş adım! Eşi ’den 2 ay boyunca korunacak!

Boşanma aşamasında olan ünlü oyuncu , eşi ’e karşı koruma kararı aldırdı.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 17.8.2020 13:27 Son Güncelleme: 17.8.2020 13:32 ABONE OL
Damla Ersubaşı’dan flaş adım! Eşi Mustafa Can Keser’den 2 ay boyunca korunacak!

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde basın yolu aracılığıyla eşi Mustafa Can Keser ile boşanacaklarını duyurmuştu. Daha sonra Damla Ersubaşı ve görümcesi Alev Keser'in, üç yıl önce Mustafa Can Keser tarafından darp edildiği ortaya çıkmış ve Keser, iddiaları kabul etmişti.

2 AY BOYUNCA KORUNACAK

Boşanma kararı alan çiftin davası açıldı. Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser'e karşı 2 ay süreyle iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi için Aile Mahkemesi'nden koruma kararı aldırdı. Koruma kararı alınan boşanma davasında aynı zamanda gizlilik kararı aldırıldı.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser’in boşanmalarının altında yatan gerçek ortaya çıktı! ‘Darp ettim pişmanım’

ARKADAŞINA GÖNDER
Damla Ersubaşı’dan flaş adım! Eşi Mustafa Can Keser’den 2 ay boyunca korunacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA