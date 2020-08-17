Damla Ersubaşı’dan flaş adım! Eşi Mustafa Can Keser’den 2 ay boyunca korunacak!

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde basın yolu aracılığıyla eşi Mustafa Can Keser ile boşanacaklarını duyurmuştu. Daha sonra Damla Ersubaşı ve görümcesi Alev Keser'in, üç yıl önce Mustafa Can Keser tarafından darp edildiği ortaya çıkmış ve Keser, iddiaları kabul etmişti.

2 AY BOYUNCA KORUNACAK

Boşanma kararı alan çiftin davası açıldı. Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser'e karşı 2 ay süreyle iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi için Aile Mahkemesi'nden koruma kararı aldırdı. Koruma kararı alınan boşanma davasında aynı zamanda gizlilik kararı aldırıldı.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser’in boşanmalarının altında yatan gerçek ortaya çıktı! ‘Darp ettim pişmanım’