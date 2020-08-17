Modern dansa büyük ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile Beyoğlu Talimhane Sahnesi'nde gerçekleşen etkinlikler kapsamında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi modern dans proje grubu MDTistanbul sahnedeydi. Modern Dans Kolaj Programı adı ile sahnelenen etkinlikte, MDTistanbul ekibinin, önceki sezonlarda ilgi görmüş 'Elektronika', 'Güldestan' ve 'Dans Analog' eserlerinden bölümler sunuldu. Pandemi nedeni ile uzun süredir canlı olarak seyredilemeyen modern dans programı, seyircinin yoğun ilgisi ile karşılandı.7.ÇANAKKALEBienali 'Takımyıldız/ Constellation' başlığıyla 19 Eylül'de başlıyor. Küratörlüğünü Çanakkale Bienali İnisiyatifi ve Azra Tüzünoğlu'nun yaptığı bienalde; Agah Uğur Koleksiyonu'ndan eserlerin de dahil olduğu farklı kurgulara sahip dört ana serginin yanı sıra altı aya yayılacak bir takvimde; sergiler, film gösterimleri, Çanakkale'den ilham alan yürüyüş rotaları, ses ve fauna arşivleri ile panel ve atölyelerden oluşan bir program sunulacak.DEVLET Tiyatroları, Ankara'daki açık hava sahneleriyle oyunlarını tiyatro severlerle buluşturmaya devam ediyor. İrfan Şahinbaş Açıkhava Tiyatrosu'nda önceki akşam Sivas Devlet Tiyatrosu'nun 'Kendime Kıyamam' adlı oyunu sahnelendi. Selçuk Sazak'ın yönetmenliğini üstlendiği oyun, üç gün üst üste tiyatro seyircisiyle buluştu. Öte yandan Necip Fazıl Kısakürek'in ölümsüz eseri Reis Bey, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 20, 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde İrfan Şahinbaş Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında seyirciyle buluşacak.Sanat pandemi sürecinde başlattığı uzaktan erişimlerle çocuklar için eğlenceli etkinlikler sunmaya devam ediyor. Daha önce 'Güzel ve Çirkin' ve 'Alice Harikalar Diyarında' masalını okuyan Robot Pinokyo oyuncuları Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz, Lerzan Pamir, Derman Cinkılıç ve Mert Aydın, bu kez 'Jack ve Fasulye Sırığı' masalını seslendirdi. 10 dakika süren masal, İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından takip ediliyor.ELEKTRONIK müziğin yıldız isimleri, 31 Ekim akşamı Volkswagen Arena'da Marginal Events'in düzenlediği TechnoWeen gecesinde müzikseverlerle buluşacak. Saat 22.00'de başlayacak ve sabahın ilk saatlerine kadar devam edecek konserin biletleri Bugece. co'da satışta.