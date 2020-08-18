Halit Ergenç'e Ozan Güven tepkisi! Halit Ergenç dayakçı arkadaşı Ozan Güven'e sahip çıkan sözleriyle şoke etti!

"OZAN ALNININ AKIYLA ÇIKACAK"

Güven'in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili açıklama yapan Halit Ergenç, "Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı" dedi.