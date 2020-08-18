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'e tepkisi! Halit Ergenç dayakçı arkadaşı Ozan Güven'e sahip çıkan sözleriyle şoke etti!

Oyuncu sevgilisini darp ettiği iddiasıyla gündemde olan arkadaşı hakkında yaptığı yorumla tepki topladı. Halit Ergenç'in Babil dizisinden arkadaşı Ozan Güven'e sahip çıkan açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Sevgilisi 'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13 yıl hapsi istenen Ozan Güven'i haklı gösterecek açıklamalarda bulunan Halit Ergenç'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Halit Ergenç, sevgilisi Deniz Bulutsuz ile davalık olan Ozan Güven'e "Ozan'ın bu olaydan alnının akıyla çıkacağına inanıyorum" sözleriyle adeta destek verdi. İşte Halit Ergenç'in dayakçı arkadaşı Ozan Güven hakkında sorulan soruya verdiği yanıtı...

Giriş Tarihi: 18.8.2020 12:42 Son Güncelleme: 18.8.2020 12:53 ABONE OL
Halit Ergenç'e Ozan Güven tepkisi! Halit Ergenç dayakçı arkadaşı Ozan Güven'e sahip çıkan sözleriyle şoke etti!

Oyuncu sevgilisini darp ettiği iddiasıyla gündemde olan arkadaşı hakkında yaptığı yorumla tepki topladı. Halit Ergenç'in Babil dizisinden arkadaşı Ozan Güven'e sahip çıkan açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Halit Ergenç'e Ozan Güven tepkisi! Halit Ergenç dayakçı arkadaşı Ozan Güven'e sahip çıkan sözleriyle şoke etti!

Oyuncu , uzmanı sevgilisi 'a evinde saatlerce darp uyguladığı gerekçesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisine şiddet uyguladığı için 13,5 yıl hapsi istenen Güven, başrol oynadığı Babil dizisinin yapım şirketiyle anlaşmalarını feshetti.

Halit Ergenç'e Ozan Güven tepkisi! Halit Ergenç dayakçı arkadaşı Ozan Güven'e sahip çıkan sözleriyle şoke etti!

Sevgilisi 'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13 yıl hapsi istenen 'i haklı gösterecek açıklamalarda bulunan 'e tepkiler çığ gibi büyüyor.

Halit Ergenç'e Ozan Güven tepkisi! Halit Ergenç dayakçı arkadaşı Ozan Güven'e sahip çıkan sözleriyle şoke etti!

, sevgilisi ile davalık olan 'e "Ozan'ın bu olaydan alnının akıyla çıkacağına inanıyorum" sözleriyle adeta destek verdi. İşte Halit Ergenç'in dayakçı arkadaşı Ozan Güven hakkında sorulan soruya verdiği yanıtı...

Halit Ergenç'e Ozan Güven tepkisi! Halit Ergenç dayakçı arkadaşı Ozan Güven'e sahip çıkan sözleriyle şoke etti!

"OZAN ALNININ AKIYLA ÇIKACAK"

Güven'in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili açıklama yapan , "Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı" dedi.

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Halit Ergenç'e Ozan Güven tepkisi! Halit Ergenç dayakçı arkadaşı Ozan Güven'e sahip çıkan sözleriyle şoke etti!
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