Halit Ergenç'e Ozan Güven tepkisi! Halit Ergenç dayakçı arkadaşı Ozan Güven'e sahip çıkan sözleriyle şoke etti!

Oyuncu Halit Ergenç sevgilisini darp ettiği iddiasıyla gündemde olan arkadaşı Ozan Güven hakkında yaptığı yorumla tepki topladı. Halit Ergenç'in Babil dizisinden arkadaşı Ozan Güven'e sahip çıkan açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
Oyuncu Ozan Güven, sosyal medya uzmanı sevgilisi Deniz Bulutsuz'a evinde saatlerce darp uyguladığı gerekçesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisine şiddet uyguladığı için 13,5 yıl hapsi istenen Güven, başrol oynadığı Babil dizisinin yapım şirketiyle anlaşmalarını feshetti.
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13 yıl hapsi istenen Ozan Güven'i haklı gösterecek açıklamalarda bulunan Halit Ergenç'e tepkiler çığ gibi büyüyor.
Halit Ergenç, sevgilisi Deniz Bulutsuz ile davalık olan Ozan Güven'e "Ozan'ın bu olaydan alnının akıyla çıkacağına inanıyorum" sözleriyle adeta destek verdi. İşte Halit Ergenç'in dayakçı arkadaşı Ozan Güven hakkında sorulan soruya verdiği yanıtı...
"OZAN ALNININ AKIYLA ÇIKACAK"
Güven'in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili açıklama yapan Halit Ergenç, "Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı" dedi.