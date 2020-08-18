MSG başkanı Candan Erçetin, Burhan Bayar’ın her sözünü ayrı ayrı şikayet ediyor

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Taraflar arasında polemik devam ederken, geçtiğimiz günlerde Burhan Bayar, sosyal medya hesabından Candan Erçetin'e yönelik, 'Sahtekar' şeklinde sözler sarf etmişti. Erçetin, kendisine hakaret eden Bayar'ı geçtiğimiz günlerde savcılığa şikayet etti. Erçetin, Bayar tarafından kendisine söylenen her hakaret sözünü farklı ihbarlarla bildirdi. Savcılıkça, Bayar hakkında zincirleme hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.