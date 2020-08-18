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, ’ın her sözünü ayrı ayrı şikayet ediyor

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MSG) Başkanı , birliğin eski yöneticisi ’ın ‘Yolsuzluk yapıyor, MSG’yi batırıyor’ suçlamalarını hazmedemedi. Harekete geçen Erçetin, savcılığa başvurdu

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Giriş Tarihi: 18.8.2020 10:06 Son Güncelleme: 18.8.2020 10:08 ABONE OL
MSG başkanı Candan Erçetin, Burhan Bayar’ın her sözünü ayrı ayrı şikayet ediyor

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG)'de sular durulmuyor. , eski yöneticilerden 'ı savcılığa şikayet etti. Erçetin, Bayar tarafından kendisine söylenen her hakaret sözünü farklı şikayetlerle ihbar ediyor.

MSG başkanı Candan Erçetin, Burhan Bayar’ın her sözünü ayrı ayrı şikayet ediyor

Erçetin, 31 Mart 2018'de gerçekleşen Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda birliğe, başkan olarak seçilmiş, geçtiğimiz aylarda yapılan yeni seçimle başkanlık görevini yürütmesine karar verilmişti. Yeni yönetim ve eski yönetim arasında seçim sonrası gerginlikler yaşanmaya başlamıştı.

MSG başkanı Candan Erçetin, Burhan Bayar’ın her sözünü ayrı ayrı şikayet ediyor

MSG'nin eski yöneticisi , Erçetin'i yolsuzluklara göz yummakla suçlayarak, 31 Mart 2018'deki seçimlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle başkan Erçetin ile yardımcısı Ferhat Göçer'e dava açmıştı. Seçimde sahte imzalarla oy kullanıldığı, Erçetin ile Göçer'in sahte imza tespitlerini mahkemeden gizlediği iddia edilmişti.

MSG başkanı Candan Erçetin, Burhan Bayar’ın her sözünü ayrı ayrı şikayet ediyor

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Taraflar arasında polemik devam ederken, geçtiğimiz günlerde , sosyal medya hesabından 'e yönelik, 'Sahtekar' şeklinde sözler sarf etmişti. Erçetin, kendisine hakaret eden Bayar'ı geçtiğimiz günlerde savcılığa şikayet etti. Erçetin, Bayar tarafından kendisine söylenen her hakaret sözünü farklı ihbarlarla bildirdi. Savcılıkça, Bayar hakkında zincirleme hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

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MSG başkanı Candan Erçetin, Burhan Bayar’ın her sözünü ayrı ayrı şikayet ediyor
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