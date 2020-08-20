Haberler Günaydın Haberleri Demet Özdemir Murat Boz ile aşk haberleri sonrası dayanamadı... Demet Özdemir sosyal medyadan isyan etti!

ile sonrası dayanamadı... Demet Özdemir sosyal medyadan isyan etti!

ile biten aşkının ardından adı birçok isimle yakıştırılan daha fazla dayanamadı. Güzel oyuncu son olarak adının ile aşk haberlerine karışmasıyla hesabından isyan etti. Demet Özdemir kalbinin boş olduğunu dile getirdiği sitem dolu açıklamasında "Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok..." dedi. İşte Demet Özdemir'in Murat Boz ile çıkan haberler sonrası 'ından yazdığı satırlar...

Giriş Tarihi: 20.8.2020 15:27 Son Güncelleme: 20.8.2020 15:41 ABONE OL
Demet Özdemir Murat Boz ile aşk haberleri sonrası dayanamadı... Demet Özdemir sosyal medyadan isyan etti!

ile biten aşkının ardından adı birçok isimle yakıştırılan daha fazla dayanamadı. Güzel oyuncu son olarak adının ile aşk haberlerine karışmasıyla hesabından isyan etti.

Demet Özdemir Murat Boz ile aşk haberleri sonrası dayanamadı... Demet Özdemir sosyal medyadan isyan etti!

kalbinin boş olduğunu dile getirdiği sitem dolu açıklamasında "Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok..." dedi.

Demet Özdemir Murat Boz ile aşk haberleri sonrası dayanamadı... Demet Özdemir sosyal medyadan isyan etti!

İşte 'in ile çıkan haberler sonrası 'ından yazdığı satırlar...

Demet Özdemir Murat Boz ile aşk haberleri sonrası dayanamadı... Demet Özdemir sosyal medyadan isyan etti!

"Uzun zamandır biter, zamanla durulur diye düşünüp sustuğum hakkımda çıkan asılsız haberlerle ilgili sizi biraz meşgul edeceğim...Her defasında şaşkınlıkla okuduğum bazen üzüldüğüm bazen çok güldüğüm haberlerin son bulması adına sizinle bu duygumu paylaşmak zorunda hissediyorum..."

Demet Özdemir Murat Boz ile aşk haberleri sonrası dayanamadı... Demet Özdemir sosyal medyadan isyan etti!

"Benim de herkes gibi herkes kadar, sohbet ettiğim, dost olduğum erkek arkadaşlarım, onlar dışında da karşılaştığımda merhabalaştığım tanıdıklarım var ...Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok."

Demet Özdemir Murat Boz ile aşk haberleri sonrası dayanamadı... Demet Özdemir sosyal medyadan isyan etti!

"Yoğun bir tempoda çalışıyor, ara verdiğimde tatil yapıp, arkadaşlarımla vakit geçirip, herkes kadar hakkım olan hayatımı yaşamaya gayret ediyorum... Ve artık tanımadığım, sadece merhabam olan ya da dostum olan insanlarla sevgili olarak anılmaktan çok yoruluyorum..."

Demet Özdemir Murat Boz ile aşk haberleri sonrası dayanamadı... Demet Özdemir sosyal medyadan isyan etti!

"Sorularınızı her zaman güler yüzle, sevgiyle cevapladım, işinizi yapıyordunuz. Aynı şekilde sizler de aynı saygıyla yaklaştınız yüz yüze her geldiğimizde... Arta kalan zamanda da sizlerden tek ricam; emin olmadan araştırmadan hakkımda haber yapmamanızdır. Çok bir şey istediğimi düşünmüyorum. Anlayışınızı bekliyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Demet Özdemir Murat Boz ile aşk haberleri sonrası dayanamadı... Demet Özdemir sosyal medyadan isyan etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA