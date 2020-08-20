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’dan paylaşımı! Kime yaptı?

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sanatçı , yaptığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. bir yapan Seda Sayan’ın takipçileri “Neler oluyor, birilerine mi?” diye sordu. İşte Seda Sayan’ın o paylaşımı ve takipçilerine verdiği cevap…

Giriş Tarihi: 20.8.2020 15:44 Son Güncelleme: 20.8.2020 16:07 ABONE OL
Seda Sayan’dan manidar sosyal medya paylaşımı! Kime gönderme yaptı?

, sosyal medyadan paylaştığı sözlerle dikkat çekti.

Seda Sayan’dan manidar sosyal medya paylaşımı! Kime gönderme yaptı?

Sayan'ın takipçileri "Neler oluyor, birilerine mi?" diye sordu. İşte 'dan yanıt.

Seda Sayan’dan manidar sosyal medya paylaşımı! Kime gönderme yaptı?

, Instagram hesabında Can Yücel'in şu sözlerini paylaştı.

Seda Sayan’dan manidar sosyal medya paylaşımı! Kime gönderme yaptı?

Günün birinde son yemeğini yiyip, son çiçeğini koklayıp, bir arkadaşına son kez sarılacaksın. Son kez olduğundan haberin olmayacak.

Seda Sayan’dan manidar sosyal medya paylaşımı! Kime gönderme yaptı?

O yüzden, sevdiğin her şeyi tutkuyla yapmalısın. Kalan yıllarının kıymetini bilmelisin, çünkü devamı yok.

Seda Sayan’dan manidar sosyal medya paylaşımı! Kime gönderme yaptı?

Takipçileri "Neler oluyor, birilerine mi?" diye sordu.

Seda Sayan’dan manidar sosyal medya paylaşımı! Kime gönderme yaptı?

"Sadece çok beğendim, etkilendim, paylaştım" dedi.

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Seda Sayan’dan manidar sosyal medya paylaşımı! Kime gönderme yaptı?
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