Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sanatçı Seda Sayan, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Manidar bir paylaşım yapan Seda Sayan’ın takipçileri “Neler oluyor, birilerine gönderme mi?” diye sordu. İşte Seda Sayan’ın o paylaşımı ve takipçilerine verdiği cevap…
Giriş Tarihi: 20.8.2020 15:44Son Güncelleme: 20.8.2020 16:07ABONE OL
Seda Sayan, sosyal medyadan paylaştığı sözlerle dikkat çekti.
Sayan'ın takipçileri "Neler oluyor, birilerine gönderme mi?" diye sordu. İşte Seda Sayan'dan yanıt.
Seda Sayan, Instagram hesabında Can Yücel'in şu sözlerini paylaştı.
Günün birinde son yemeğini yiyip, son çiçeğini koklayıp, bir arkadaşına son kez sarılacaksın. Son kez olduğundan haberin olmayacak.
O yüzden, sevdiğin her şeyi tutkuyla yapmalısın. Kalan yıllarının kıymetini bilmelisin, çünkü devamı yok.
Takipçileri "Neler oluyor, birilerine gönderme mi?" diye sordu.
Seda Sayan "Sadece çok beğendim, etkilendim, paylaştım" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Seda Sayan’dan manidar sosyal medya paylaşımı! Kime gönderme yaptı?