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ile ’tan müjdesi! Merve Özbey olduğunu böyle duyurdu!

Ünlü şarkıcı ’in olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Merve Özbey, iş insanı ile geçtiğimiz şubat ayında evlenmişti. Yaklaşık 7 ay önce Kenan Koçak’la nikah masasına oturan Merve Özbey’den müjdesi geldi. Her fırsatta anne olmak istediğini söyleyen Özbey, üç aylık hamile. Merve Özbey bir süre önce bir takipçisinin "Ne zaman çocuk yapacaksınız?" sorusuna tepki göstererek "Kim ne hakla benim yatak odamı sorabiliyor! Yatak odası insanın mahrem yeridir. Biz hangi ara seninle samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun? Maalesef sosyal medyada böyle sorular geliyor. Çok ayıp" demişti.

Giriş Tarihi: 23.8.2020 11:10 Son Güncelleme: 23.8.2020 11:14 ABONE OL
Merve Özbey ile Kenan Koçak’tan bebek müjdesi! Merve Özbey hamile olduğunu böyle duyurdu!

Geçtiğimiz şubat ayında bir süredir birlikte olduğu ile dünya evine giren Çeşme'de alacağı sahne öncesi konuşan , beklediğini duyurdu.

Merve Özbey ile Kenan Koçak’tan bebek müjdesi! Merve Özbey hamile olduğunu böyle duyurdu!

, her fırsatta anne olmak istediğini söylüyordu.

Merve Özbey ile Kenan Koçak’tan bebek müjdesi! Merve Özbey hamile olduğunu böyle duyurdu!

Hatta ünlü şarkıcı düğünün ardından verdiği ilk röportajda, 4 çocuk istediklerini söylemişti.

Merve Özbey ile Kenan Koçak’tan bebek müjdesi! Merve Özbey hamile olduğunu böyle duyurdu!

Tüm bunların ardından 2. Sayfa 'in 3 aylık olduğunu iddia etti.

Merve Özbey ile Kenan Koçak’tan bebek müjdesi! Merve Özbey hamile olduğunu böyle duyurdu!

Uçankuş'un haberine göre ise; Çeşme'de sahneye çıkmadan önce muhabirlere müjdeli haberi veren , olduğunu doğruladı.

Merve Özbey ile Kenan Koçak’tan bebek müjdesi! Merve Özbey hamile olduğunu böyle duyurdu!

Bunun çok büyülü bir süreç olduğunu ve beklediklerinden erken duyulduğunu söyleyen Özbey, konuyla ilgili pek de konuşmak istemediğini kendisini seven sevmeyen herkesten dua ve maşallah demelerini beklediğini söyledi.

Merve Özbey ile Kenan Koçak’tan bebek müjdesi! Merve Özbey hamile olduğunu böyle duyurdu!

'YATAK ODAMI SORAMAZSINIZ!'

bir süre önce bir takipçisinin "Ne zaman çocuk yapacaksınız?" sorusuna tepki göstererek "Kim ne hakla benim yatak odamı sorabiliyor!

Merve Özbey ile Kenan Koçak’tan bebek müjdesi! Merve Özbey hamile olduğunu böyle duyurdu!

Yatak odası insanın mahrem yeridir. Biz hangi ara seninle samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun? Maalesef sosyal medyada böyle sorular geliyor. Çok ayıp" demişti.

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Merve Özbey ile Kenan Koçak’tan bebek müjdesi! Merve Özbey hamile olduğunu böyle duyurdu!
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