Merve Özbey ile Kenan Koçak’tan bebek müjdesi! Merve Özbey hamile olduğunu böyle duyurdu!

Geçtiğimiz şubat ayında bir süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile dünya evine giren Çeşme'de alacağı sahne öncesi konuşan Merve Özbey, bebek beklediğini duyurdu.
Hatta ünlü şarkıcı düğünün ardından verdiği ilk röportajda, 4 çocuk istediklerini söylemişti.
Uçankuş'un haberine göre ise; Çeşme'de sahneye çıkmadan önce muhabirlere müjdeli haberi veren Merve Özbey, hamile olduğunu doğruladı.
Bunun çok büyülü bir süreç olduğunu ve beklediklerinden erken duyulduğunu söyleyen Özbey, konuyla ilgili pek de konuşmak istemediğini kendisini seven sevmeyen herkesten dua ve maşallah demelerini beklediğini söyledi.
'YATAK ODAMI SORAMAZSINIZ!'
Merve Özbey bir süre önce bir takipçisinin "Ne zaman çocuk yapacaksınız?" sorusuna tepki göstererek "Kim ne hakla benim yatak odamı sorabiliyor!
Yatak odası insanın mahrem yeridir. Biz hangi ara seninle samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun? Maalesef sosyal medyada böyle sorular geliyor. Çok ayıp" demişti.