Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras’ın ortaklıktan sonra evlilikleri de bitti! Sosyete bu boşanmayı konuşuyor!

Hatırlarsanız; Ahmet Uras'ın kayınpederinin kurduğu, eşi ile ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu, Huqqa, Huqqabaz, Market Bosphorus ve Qurabiye markaların yer aldığı Q Food & Beverage şirketinden ayrıldığını yazmıştım.