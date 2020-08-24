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ile ’ın ortaklıktan sonra evlilikleri de bitti! Sosyete bu boşanmayı konuşuyor!

'ın patronu Cihan Kamer'in kızı ile Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu 'ın evliliklerinde ikinci krizi yaşamıştı. Temmuz 2016'da evlenen ve geçen yıl yaşadıkları ilk krizi atlatan Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras, maalesef son krizi atlatamadı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugün ki yazısında Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 24.8.2020 10:58 Son Güncelleme: 24.8.2020 11:01 ABONE OL
Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras’ın ortaklıktan sonra evlilikleri de bitti! Sosyete bu boşanmayı konuşuyor!

'ın patronu Cihan Kamer'in kızı ile Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu 'ın evliliklerinde ikinci krizi yaşadıklarını yazmıştım.

Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras’ın ortaklıktan sonra evlilikleri de bitti! Sosyete bu boşanmayı konuşuyor!

Temmuz 2016'da evlenen ve geçen yıl yaşadıkları ilk krizi atlatan çiftin, yine evliliklerini kurtarmalarını temenni etmiştim.

Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras’ın ortaklıktan sonra evlilikleri de bitti! Sosyete bu boşanmayı konuşuyor!

Ancak öğrendim ki, maalesef ikinci krizi atlatamamışlar!

Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras’ın ortaklıktan sonra evlilikleri de bitti! Sosyete bu boşanmayı konuşuyor!

Hatırlarsanız; 'ın kayınpederinin kurduğu, eşi ile ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu, Huqqa, Huqqabaz, Market Bosphorus ve Qurabiye markaların yer aldığı Q Food & Beverage şirketinden ayrıldığını yazmıştım.

Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras’ın ortaklıktan sonra evlilikleri de bitti! Sosyete bu boşanmayı konuşuyor!

Şimdi de, iş ortaklıklarının ardından hayat ortaklıklarını da bitirmişler.

Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras’ın ortaklıktan sonra evlilikleri de bitti! Sosyete bu boşanmayı konuşuyor!

Anlaşmalı olarak tek celsede boşanmışlar. Ne diyelim; Allah ikisinin de yolunu açık etsin.

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Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras’ın ortaklıktan sonra evlilikleri de bitti! Sosyete bu boşanmayı konuşuyor!
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