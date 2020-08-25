Didem Uzel Sarı Amerika’daki sağlık hizmetine isyan etti! "Allah ABD'de acil servise düşürmesin"

Bu bahsettiğim çok iyi bir hastanede ve 3 sene önce pandemi yokken tecrübe ettiğimiz bir durum. Yaşadıklarımı size anlatamam. Allah kimseyi Amerika'da acile düşürmesin. Ufacık birşey için saatlerce bekliyorsunuz. Türkiye'de böyle birşey yok. Soğuk aldınız ve hastasınız doktor size randevuyu 1 ay sonra veriyor. Bu şartlarda sistemin çökmesi çok normal. Çocuğumuzun geleceğini ve sağlığını düşündüğümüz için biz bu dönemi daha sağlıklı ve mutlu olacağımız için ülkemizde geçirmeyi daha uygun gördük. Dönmeyi düşünmüyoruz. İnşallah dönmek zorunda kalmayalım" dedi.