Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya oğulları Ahmet Kaan için bir araya geldi! Ünlü çift sosyal medyadan paylaştı!

Mustafa Üstündağ ile kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Ecem Özkaya, birinci sınıfa başlayan oğulları Ahmet Kaan'ı okulun ilk gününde yalnız bırakmadı. Üstündağ, birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı
'Cümbür Cemaat Aile' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan ancak yaklaşık sekiz ay önce yollarını ayıran Mustafa Üstündağ-Ecem Özkaya çifti, bir araya geldi.
Mustafa Üstündağ'ın "Seni bu hayatta annen kadar sevecek ; baban kadar merak edecek kimse yoktur aslan oğlum..." notunu düştüğü paylaşım kısa sürede 25 binden fazla beğeni aldı.
Ecem Özkaya ise oğlunun bu karesini şu not ile yayınladı: Sosyal mesafeli, mini mini bir '1' bırakıyorum buraya. Gazı kaçmış heyecanlar değil; en gerçeğinden, en zıpırından, en terlisinden, en meraklısından... Nice okul yılların olsun yavrum. Sağlık, mutluluk, umut, başarı, azim ve hataların en yakın dostların olsun...
Öte yandan Üstündağ, Ecem Özkaya ile 10 yıllık evliliğini yaklaşık yedi ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.