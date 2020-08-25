Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya oğulları Ahmet Kaan için bir araya geldi! Ünlü çift sosyal medyadan paylaştı!

Ecem Özkaya ise oğlunun bu karesini şu not ile yayınladı: Sosyal mesafeli, mini mini bir '1' bırakıyorum buraya. Gazı kaçmış heyecanlar değil; en gerçeğinden, en zıpırından, en terlisinden, en meraklısından... Nice okul yılların olsun yavrum. Sağlık, mutluluk, umut, başarı, azim ve hataların en yakın dostların olsun...