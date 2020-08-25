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ile oğulları için bir araya geldi! Ünlü çift sosyal medyadan paylaştı!

Rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 2010 yılında nikah masasına oturan ile , yeni yılın ilk ayında boşanmışlardı. adında bir oğulları olan ikili, dün bir araya geldi. Ahmet Kaan’ı okulun ilk gününde yalnız bırakmayan Ece Özkaya ile Mustafa Üstündağ, mutluluklarını sosyal medyadan paylaştılar…

Giriş Tarihi: 25.8.2020 16:06 Son Güncelleme: 25.8.2020 16:15 ABONE OL
Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya oğulları Ahmet Kaan için bir araya geldi! Ünlü çift sosyal medyadan paylaştı!

ile kendisi gibi oyuncu olan eski eşi , birinci sınıfa başlayan oğulları 'ı okulun ilk gününde yalnız bırakmadı. Üstündağ, birlikte çekilen karelerini hesabından yayınladı

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya oğulları Ahmet Kaan için bir araya geldi! Ünlü çift sosyal medyadan paylaştı!

'Cümbür Cemaat Aile' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan ancak yaklaşık sekiz ay önce yollarını ayıran - çifti, bir araya geldi.

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya oğulları Ahmet Kaan için bir araya geldi! Ünlü çift sosyal medyadan paylaştı!

İkili, birinci sınıfa başlayan oğulları 'ı okulun ilk gününde yalnız bırakmadı.

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya oğulları Ahmet Kaan için bir araya geldi! Ünlü çift sosyal medyadan paylaştı!

'ın "Seni bu hayatta annen kadar sevecek ; baban kadar merak edecek kimse yoktur aslan oğlum..." notunu düştüğü kısa sürede 25 binden fazla beğeni aldı.

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya oğulları Ahmet Kaan için bir araya geldi! Ünlü çift sosyal medyadan paylaştı!

ise oğlunun bu karesini şu not ile yayınladı: Sosyal mesafeli, mini mini bir '1' bırakıyorum buraya. Gazı kaçmış heyecanlar değil; en gerçeğinden, en zıpırından, en terlisinden, en meraklısından... Nice yılların olsun yavrum. Sağlık, mutluluk, umut, başarı, azim ve hataların en yakın dostların olsun...

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya oğulları Ahmet Kaan için bir araya geldi! Ünlü çift sosyal medyadan paylaştı!

Öte yandan Üstündağ, ile 10 yıllık evliliğini yaklaşık yedi ay önce hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

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Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya oğulları Ahmet Kaan için bir araya geldi! Ünlü çift sosyal medyadan paylaştı!
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