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, her yıl Bodrum Divan Palmira’da verdiği geleneksel yaz davetini gerçekleştirdi. Davete katılacak tüm misafirlerden, Koç Ailesi’ne ait Amerikan Hastanesi’nde Covid-19 testi yaptırmaları istendi

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 26.8.2020 02:07 Son Güncelleme: 26.8.2020 04:50 ABONE OL
Davetlilerden korona testi istedi

Türkiye'nin en ünlü iş adamları arasında yer alan Koç Holding'in edebi Yönetim Kurulu Başkanı, her yıl Bodrum Divan Palmira'da verdiği geleneksel yaz davetini sessiz sedasız gerçekleştirdiğini öğrendim. Bu yılki davet, önceki davetlerden çok farklı olmuş çünkü bu kez davete, pandemi damgasını vurmuş.

Davetlilerden korona testi istedi

Koç Holding Onursal Başkanı 'un, her yıl Bodrum Divan Palmira'da verdiği geleneksel yaz davetini sessiz sedasız gerçekleştirdiğini öğrendim.

Davetlilerden korona testi istedi

Bu yılki davet, önceki davetlerden çok farklı olmuş çünkü bu kez davete, pandemi damgasını vurmuş! Rahmi Bey, pandemiden dolayı davetli sayısını çok kısıtlı tutmakla kalmayıp bir de davetlilerinden Covid- 19 testi istemiş.

Davetlilerden korona testi istedi

Evet, yanlış okumadınız. Dostlarına gönderdiği davet mektubunda, davete gelmeden önce Amerikan Hastanesi'nde Covid-19 testi yaptırmalarını rica etmiş. Test yaptırmayanı da davete almamış. 9 Ekim'de 90 yaşına basacak olan Rahmi Bey, ihtiyatlı davranmakta haklı ama dostlarından Covid testi istemek de biraz abartı olmuş sanki!!!

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Davetlilerden korona testi istedi
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