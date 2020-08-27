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rol aldığı reklamından bakın kaç kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

diziyle yıldızı parlayan , son günlerde rol aldığı reklamıyla gündemde… Güzel oyuncu yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gökçe Bahadır’ın oynadığı filminden aldığı ise dudak uçuklattı. Gökçe Bahadır, son oynadığı mobilya reklamından bakın kaç kazandı…

Giriş Tarihi: 27.8.2020 14:17 Son Güncelleme: 27.8.2020 14:22 ABONE OL
Gökçe Bahadır rol aldığı mobilya reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

, bir firmasının yüzü oldu. İki yıllık anlaşma imzalayan ünlü oyuncunun, reklam çekimleri için markadan 3.5 milyon TL'lik alacağı öğrenildi.

Gökçe Bahadır rol aldığı mobilya reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Hürriyet'in haberine göre; Ünlü oyuncu , bir firmasının yüzü oldu.

Gökçe Bahadır rol aldığı mobilya reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Oyuncunun rol aldığı filmleri önceki gün Çırağan Sarayı'ndaki özel lansmanla tanıtıldı.

Gökçe Bahadır rol aldığı mobilya reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Bahadır, kendisinde ve evinde değişiklikler yapmayı çok sevdiğini söyledi: " seçimi kadınların kendilerini yansıtmaları için en iyi araçlardan biri.

Gökçe Bahadır rol aldığı mobilya reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Ben de evimde değişiklikler yapmayı ve kendimi yansıtmayı çok seviyorum.

Gökçe Bahadır rol aldığı mobilya reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Pandemi döneminde evimin dekorasyonunda değişiklikler yaptım.

Gökçe Bahadır rol aldığı mobilya reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Üstüne de böyle bir anlaşma yapmak beni çok heyecanlandırdı."

Gökçe Bahadır rol aldığı mobilya reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncunun, iki yıllık kampanyası kapsamında markayla 3.5 milyon TL'ye anlaştığı öğrenildi.

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Gökçe Bahadır rol aldığı mobilya reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!
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