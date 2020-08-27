Gökçe Bahadır rol aldığı mobilya reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Gökçe Bahadır, bir mobilya firmasının reklam yüzü oldu. İki yıllık anlaşma imzalayan ünlü oyuncunun, reklam çekimleri için markadan 3.5 milyon TL'lik ücret alacağı öğrenildi.
Bahadır, kendisinde ve evinde değişiklikler yapmayı çok sevdiğini söyledi: "Mobilya seçimi kadınların kendilerini yansıtmaları için en iyi araçlardan biri.
Ben de evimde değişiklikler yapmayı ve kendimi yansıtmayı çok seviyorum.
Pandemi döneminde evimin dekorasyonunda değişiklikler yaptım.
Üstüne de böyle bir anlaşma yapmak beni çok heyecanlandırdı."
Ünlü oyuncunun, iki yıllık reklam kampanyası kapsamında markayla 3.5 milyon TL'ye anlaştığı öğrenildi.