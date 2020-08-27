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ünlü ’ı topa tuttu!

Geçtiğimiz gün ünlü ’ın at yarışı başlamadan önce atın kafasına yumruk attığı görüntüler sosyal medyada olay yaratmıştı.

Giriş Tarihi: 27.8.2020 21:17 Son Güncelleme: 27.8.2020 21:21 ABONE OL
Ömür Gedik ünlü jokey Halis Karataş’ı topa tuttu

Geçtiğimiz gün ünlü 'ın at yarışı başlamadan önce atın kafasına yumruk attığı görüntüler sosyal medyada olay yaratmıştı.

Ömür Gedik ünlü jokey Halis Karataş’ı topa tuttu

Muhabirlerin ünlü sanatçıya bu olayı sorması üzerine Gedik, "Gururumuz utancımız oldu. O çok sevdiği ekmeğini onun üzerinden kazandığı hayvana yumruk atmak, kameralar kapalıyken ne yapıyordur kim bilir?

Ömür Gedik ünlü jokey Halis Karataş’ı topa tuttu

Hepimizi düşündürdü. Atılan kırbaçların yanında yumruk sadece artı oldu. Biz at yarışlarındaki işkenceden zulümden hep bahsediyorduk. Ben özrünü kabul etmiyorum. Her şeyde kabul ederim ama bunda kabul etmiyorum."

(Kaynak: Uçankuş)

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Ömür Gedik ünlü jokey Halis Karataş’ı topa tuttu!
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