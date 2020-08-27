Ömür Gedik ünlü jokey Halis Karataş’ı topa tuttu!

Hepimizi düşündürdü. Atılan kırbaçların yanında yumruk sadece artı oldu. Biz at yarışlarındaki işkenceden zulümden hep bahsediyorduk. Ben özrünü kabul etmiyorum. Her şeyde kabul ederim ama bunda kabul etmiyorum."

(Kaynak: Uçankuş)