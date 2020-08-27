Ömür Gedik ünlü jokey Halis Karataş’ı topa tuttu!

Geçtiğimiz gün ünlü jokey Halis Karataş'ın at yarışı başlamadan önce atın kafasına yumruk attığı görüntüler sosyal medyada olay yaratmıştı.
Muhabirlerin ünlü sanatçıya bu olayı sorması üzerine Gedik, "Gururumuz utancımız oldu. O çok sevdiği ekmeğini onun üzerinden kazandığı hayvana yumruk atmak, kameralar kapalıyken ne yapıyordur kim bilir?
Hepimizi düşündürdü. Atılan kırbaçların yanında yumruk sadece artı oldu. Biz at yarışlarındaki işkenceden zulümden hep bahsediyorduk. Ben özrünü kabul etmiyorum. Her şeyde kabul ederim ama bunda kabul etmiyorum."
(Kaynak: Uçankuş)