Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu! Menajerimi Ara dizisinde dikkat çekti!

Eğer birebir uyarlanırsa havada kalabilirdi. Nitekim yanılmadım. Dizi bana 'bilim kurgu' gibi geldi. Çünkü bizim ülkemizde ne bu denli profesyonel çalışan menajerlik şirketleri, ne de kibrini yenip kendini tamamen menajere teslim eden ünlü vardı.