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’ün küçük egosu! dizisinde dikkat çekti!

Sezonun merakla beklenen dizilerinden , Star ekranlarında izleyici ile buluştu. Kadrosunda birbirinden ünlü oyuncuları barındıran Menajerimi Ara dizisinde, her hafta ünlü bir isim konuk oyuncu olarak yer alacak. ‘Menajerimi Ara' dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak. Menajerimi Ara’ya konuk oyuncu olan , dikkatleri üzerine çekti. Günaydın köşe yazarı , bugün ki yazısında Menajerimi Ara dizisini ve dizinin konuk oyuncusu Tuba Büyüküstün’ü kaleme aldı. İşte o yazı…

YÜKSEL AYTUĞ YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 27.8.2020 07:57 Son Güncelleme: 27.8.2020 07:59 ABONE OL
Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu! Menajerimi Ara dizisinde dikkat çekti!

Sezonun merakla beklenen dizilerinden , Star ekranlarında izleyici ile buluştu. Güçlü oyuncu kadrosu ve her bölüme konuk olacak yıldızlarıyla tanıtımları büyük sükse yapmıştı. Ancak benim bir endişem vardı. Türkiye'de menajerlik sistemi, dizinin orijinalindeki kadar gelişmiş değildi ne yazık ki.

Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu! Menajerimi Ara dizisinde dikkat çekti!

Eğer birebir uyarlanırsa havada kalabilirdi. Nitekim yanılmadım. Dizi bana 'bilim kurgu' gibi geldi. Çünkü bizim ülkemizde ne bu denli profesyonel çalışan menajerlik şirketleri, ne de kibrini yenip kendini tamamen menajere teslim eden ünlü vardı.

Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu! Menajerimi Ara dizisinde dikkat çekti!

Ben bunca yıldır sektörün içinde olmama rağmen Erkan Özerman, Stelyo Pipis ve Özgür Aras dışında 'menajer' titrinin içini doldurabilen kimseye rastlamadım.

Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu! Menajerimi Ara dizisinde dikkat çekti!

Ama bizde ünlünün çantasını taşıyan herkes kendini menajer ilan etmişti. İşte bu nedenle 'nın ayakları pek yere basmadı ne yazık ki...

Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu! Menajerimi Ara dizisinde dikkat çekti!

Dizide hayranlığımı kazanan isim ise oldu. Kendini oynuyordu. Menajerlik şirketi, ona Hollywood'da bir iş ayarlamıştı. Hem de ne iş! Bond kızı olacaktı.

Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu! Menajerimi Ara dizisinde dikkat çekti!

Bunun için at binme, silah kullanma, lisan geliştirme gibi çeşitli kurslarla kendini rolüne hazırlamaya başlamıştı. Gelin görün ki anlaşma son anda bozuldu.

Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu! Menajerimi Ara dizisinde dikkat çekti!

Çünkü Amerikalı şirket 'ü yaşlı bulup oynatmaktan vazgeçmişti. (Bu arada Tuba'nın 37 yaşında olduğunu öğrenip hayretler içinde kaldım) Sonra onu gençleştirmek ve özellikle de göz kenarlarındaki kaz ayaklarını ortadan kaldırmak için menajerlik şirketi ona estetik operasyon yaptırmak adına baskıya başladı falan filan...

Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu! Menajerimi Ara dizisinde dikkat çekti!

Tuba'ya kocaman bir 'Bravo' çektim içimden. Fotoşop güzellerinin devrinde açan kardelen gibiydi.

Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu! Menajerimi Ara dizisinde dikkat çekti!

Soyadı Büyüküstün'dü ama karizma bozacak bu rolü kabul ederken ne 'büyük'lük taslamış, ne de kendini diğerlerinden 'üstün' görmüştü. Özgüven ve tevazu işte bu demekti.

Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu! Menajerimi Ara dizisinde dikkat çekti!

Dizideki menajerlik şirketinin ismi Ego idi. Ama Tuba'da egodan eser yoktu...

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Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu! Menajerimi Ara dizisinde dikkat çekti!
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