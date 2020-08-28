Şevket Çoruh ‘Kavuğu’ hak ediyor mu? Rasim Öztekin ‘Kavuğu’ Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamıştı…

Bu kavuk tartışmasının başlamasına neden olanlardan biri de benim aslında. Vakti zamanında Ferhan Şensoy ile yaptığım röportajda kavuğu ya da takkeyi "Cem Yılmaz'a vermeyi düşünüyor musunuz?" diye sorduğumda küplere binmişti ve o röportaj yıllarca devam eden 'kavuk' polemiğinin çıkmasına neden olmuştu. Peki Öztekin, kavuğu verecek gerçek bir tiyatrocu bulamadı mı? Neden Çoruh'u tercih ettiğinin gerekçesini açıklamalı! Yoksa artık kavuğu hak etmek için atarlı tweet'ler mi yazmak gerekiyor?