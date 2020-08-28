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‘Kavuğu’ hak ediyor mu? ‘Kavuğu’ Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamıştı…

Tiyatromuzun ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi , Kavuğu ’a devredeceğini açıkladı. Ne yani Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, , ve Rasim Öztekin’den sonra Arka Sokaklar’ın Mesut Komiseri Şevkte Çoruh’a mı gidecek? Öztekin, Kavuğu verecek başka tiyatrocu bulamadı mı? Günaydın köşe yazarı bugün ki yazısında Rasim Öztekin’i ve Şevket Çoruh’u kaleme aldı. İşte o yazı…

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 28.8.2020 09:18 Son Güncelleme: 28.8.2020 09:19 ABONE OL
Şevket Çoruh ‘Kavuğu’ hak ediyor mu? Rasim Öztekin ‘Kavuğu’ Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamıştı…

Tiyatromuzda ustaların taşıdığı kavuğun son sahibi , kavuğu 20 Eylül'de 'a devredeceğini açıkladı. Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, , ve Rasim Öztekin gibi ustalardan sonra , 'Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'ine mi gidecek yani?

Şevket Çoruh ‘Kavuğu’ hak ediyor mu? Rasim Öztekin ‘Kavuğu’ Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamıştı…

Dört yıl önce 'Baba Sahne' adlı tiyatroyu açmak dışında tiyatro ile pek adı anılmayan, sadece 'Arka Sokaklar' dizisinde tanınan bir oyuncuya kavuğun devredilecek olması enteresan!

Şevket Çoruh ‘Kavuğu’ hak ediyor mu? Rasim Öztekin ‘Kavuğu’ Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamıştı…

Bu tartışmasının başlamasına neden olanlardan biri de benim aslında. Vakti zamanında ile yaptığım röportajda kavuğu ya da takkeyi "Cem Yılmaz'a vermeyi düşünüyor musunuz?" diye sorduğumda küplere binmişti ve o röportaj yıllarca devam eden 'kavuk' polemiğinin çıkmasına neden olmuştu. Peki Öztekin, kavuğu verecek gerçek bir tiyatrocu bulamadı mı? Neden Çoruh'u tercih ettiğinin gerekçesini açıklamalı! Yoksa artık kavuğu hak etmek için atarlı tweet'ler mi yazmak gerekiyor?

Şevket Çoruh ‘Kavuğu’ hak ediyor mu? Rasim Öztekin ‘Kavuğu’ Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamıştı…

Ayrıca Öztekin yerine aslında Pişekâr takkesini devrettiğini açıklamalı ve insanlar gerçeği öğrenmeli. Çünkü rahmetli Dümbüllü, kavuğu hiçbir zaman devretmedi! 1968 yılında rahmetli sahneden kopmuştu. Sadık Şendil, Özkul'u sahnelere döndürmek için bir moral gecesi organize etti ve Dümbüllü'den sembolik olarak kavuğu Özkul'a devretmesini istedi. Dümbüllü buna karşı çıktı, kavuğu hak eden kimse olmadığını söyledi. Ama Şendil'i de kırmamak için kavuk yerine evindeki Pişekâr takkelerinden birini verdi Özkul'a.

Şevket Çoruh ‘Kavuğu’ hak ediyor mu? Rasim Öztekin ‘Kavuğu’ Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamıştı…

Özkul'dan Şensoy'a ve ondan Öztekin'e geçen değil, Pişekâr'ın takkesi aslında. Dümbüllü'nün Özkul'a kavuğu vermemesinin nedeni ise usta oyuncunun modern tarzda tiyatro oyunlarında genelde dramatik roller üstlenmesiydi. Ayrıca geleneğe göre kavuk, usta-çırak ilişkisi içerisinde devredilmeliydi. Özkul, Dümbüllü'nün çırağı değildi! Dümbüllü, kavuğu gönül rahatlığıyla devredecek bir çırak yetiştiremediği için kavuğun kendisiyle birlikte gömülmesini vasiyet etti. Ama bu istek dinen uygun görülmedi. Fotoğrafta gördüğünüz Dümbüllü'nün tabutunun üstündeki gerçek kavuktur ve bugün Dümbüllü Ailesi'nde bulunmaktadır.

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Şevket Çoruh ‘Kavuğu’ hak ediyor mu? Rasim Öztekin ‘Kavuğu’ Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamıştı…
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