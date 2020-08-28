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çift ile arasında soyadı krizi çıktı! ‘Benim soyadım daha prestijli’

Sarar’ın patronlarından ile geçen yıl boşandığı eski eşi arasında soyadı krizi çıktı. Gözde Sarar, “İki çocuğum ileride statü olarak benim soyadım olan Gözde Sarar’dan daha fazla yararlanabilir. Onlara benim soyadım verilsin” diyerek mahkemeye başvuru yaptı

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Giriş Tarihi: 28.8.2020 08:21 Son Güncelleme: 28.8.2020 08:58 ABONE OL
Sosyetik çift Gözde Sarar ile Sencer Can arasında soyadı krizi çıktı! ‘Benim soyadım daha prestijli’

Sarar, Kadın Yönetim Kurulu Başkanı ile eski eşi, milli binici arasında soyadı sorunu yaşanıyor.

Sosyetik çift Gözde Sarar ile Sencer Can arasında soyadı krizi çıktı! ‘Benim soyadım daha prestijli’

İkiz çocuklarının Sarar Can olan soyadlarının Sarar olarak değiştirilmesi için dava açan , çocuklarıyla ilgili işlemlerde, soyadları farklı olduğu için sorun yaşadığını, sürekli belge göstermek zorunda kaldığını belirtti.

Sosyetik çift Gözde Sarar ile Sencer Can arasında soyadı krizi çıktı! ‘Benim soyadım daha prestijli’

İLERİDE FAYDA SAĞLAR
'ın avukatı, dava dilekçesinde ayrıca ikizlerin soyadlarının Sarar olmasının, onların ileride statü sahibi olmalarına fayda sağlayacağını belirterek "Soyadlarının değiştirilmesi, çocukların üstün yararınadır.

Sosyetik çift Gözde Sarar ile Sencer Can arasında soyadı krizi çıktı! ‘Benim soyadım daha prestijli’

Ayrıca Sarar Ailesi, Türkiye'nin tanınmış köklü bir ailesidir, bu soyadı çocuklara ileride statü olarak da avantaj sağlar" dedi.

Sosyetik çift Gözde Sarar ile Sencer Can arasında soyadı krizi çıktı! ‘Benim soyadım daha prestijli’

BU DAVA ŞOK BOŞANMAYI DA ORTAYA ÇIKARDI
Bu davayla - çiftinin gizlice boşandığı da ortaya çıkmış oldu.

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Sosyetik çift Gözde Sarar ile Sencer Can arasında soyadı krizi çıktı! ‘Benim soyadım daha prestijli’
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