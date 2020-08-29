Buket Aydın'dan son dakika haberi: Buket Aydın hamile mi? Emir Sarıgül ile...

'ÖYLE BİR ŞEYİN OLMA İHTİMALİ YOK'

Hakkında çıkan hamilelik dedikodularına net bir şekilde cevap veren Aydın, "O kesinlikle yalan. Öyle bir şeyin olma ihtimali yok" dedi ve ekledi: "Türkiye'de yaşıyoruz. Herkesin farklı görüşleri olabilir. Ama benim görüşüm, kesinlikle evlilik dışı bir çocuk doğurmayacağım yönündedir."

'TEKLİFLERİ REDDETTİM'

Yeni sezonda herhangi bir kanalda görev alıp almayacağı sorulan Aydın, Eylül sonunda yeniden ekranlarda olacağı müjdesini verdi. Kendisine çok teklif geldiğini ancak reddettiğini de belirten spiker, bunun sebebini "Kanal D Haber Başkanlığı görevini bıraktım orası çok yüksek bir mertebeydi. Çok iyi bir şeyle dönmek istiyorum" diyerek açıkladı.