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'dan haberi: Buket Aydın hamile mi? ile...

Son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan ile hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Bunlara son olarak; "Buket Aydın hamile mi?" iddiaları eklenirken ünlü spiker Nişantaşı'nda yakalandı. Hamilelik iddiaları hakkında sorulan sorulara yanıt ise gecikmedi. İşte Buket Aydın'dan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 29.8.2020 08:39 Son Güncelleme: 29.8.2020 08:45 ABONE OL
Buket Aydın'dan son dakika haberi: Buket Aydın hamile mi? Emir Sarıgül ile...

Magazin gündeminde epey konuşulan isimler arasında yer alan hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak hamile iddiaları gündeme otururken Nişantaşı'nda rastlanılan ünlü spiker konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BUKET AYDIN HAMİLE Mİ?

Ünlü spiker Buket Aydın'ın hamile olduğu son dakika iddiaları arasında yer alırken kendisi de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamalar şöyle;

Buket Aydın'dan son dakika haberi: Buket Aydın hamile mi? Emir Sarıgül ile...

Son dönemin en çok konuşulan spikerlerinden olan , Nişantaşı'nda Magazinburada'ya yakalandı. 'le aşk yaşadığı söylenen ünlü spiker, hakkında çıkan hamilelik iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Buket Aydın, ilk önce özel hayatıyla ilgili konuşmak istemedi. Bunun sebebini ise "Benim yaptığım işle ilgili kimliğe zarar verdiğini düşünüyorum bu durumun. Ben magazin figürü değilim. Aslında Emir de öyle biri değil" diyerek açıkladı.

Buket Aydın'dan son dakika haberi: Buket Aydın hamile mi? Emir Sarıgül ile...

'ÖYLE BİR ŞEYİN OLMA İHTİMALİ YOK'

Hakkında çıkan hamilelik dedikodularına net bir şekilde cevap veren Aydın, "O kesinlikle yalan. Öyle bir şeyin olma ihtimali yok" dedi ve ekledi: "Türkiye'de yaşıyoruz. Herkesin farklı görüşleri olabilir. Ama benim görüşüm, kesinlikle evlilik dışı bir çocuk doğurmayacağım yönündedir."

'TEKLİFLERİ REDDETTİM'

Yeni sezonda herhangi bir kanalda görev alıp almayacağı sorulan Aydın, Eylül sonunda yeniden ekranlarda olacağı müjdesini verdi. Kendisine çok teklif geldiğini ancak reddettiğini de belirten spiker, bunun sebebini "Kanal D Haber Başkanlığı görevini bıraktım orası çok yüksek bir mertebeydi. Çok iyi bir şeyle dönmek istiyorum" diyerek açıkladı.

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Buket Aydın'dan son dakika haberi: Buket Aydın hamile mi? Emir Sarıgül ile...
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