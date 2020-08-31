Aşı değil, grip bebeğe zarar veriyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve grip belirtileri neredeyse aynı. Hal böyle olunca, grip koronavirüsle veya koronavirüsü griple karıştırılabiliyor. Özellikle her koşulda çok daha hassas olması gereken hamilelerin grip aşısı ile ilgili endişelerini Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı olan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, GÜNAYDIN'a anlattı…Covid-19'a karşı gebelere, normal insanlara göre daha dikkatli olmalarını öneriyoruz.Anne adayının herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşması bebeğini çok etkileyebilir. Gribal enfeksiyon gebe olmayan bireylerde çok basit semptomlarla atlatılabilirken, gebelik döneminde sorunlara yol açabilir.Anne karnındayken annesi grip aşısı olan bir bebek, koruyucu antikorların anneden bebeğe geçmesi ile 6 ay enfeksiyonlardan korunur.Grip aşısı olmasına rağmen anne adaylarının salgına yakalanmamak için alabileceği önlemler de var. Bulunduğu odanın sık sık havalandırılması, C vitamini ağırlıklı ve bağışıklık sistemini güçlendirici beslenme, uyku düzeni, çalışma ve sosyal yaşama dikkat edilmesi, temiz havada yürüyüşler yapılması, doktorunun önerdiği ölçüde spor yapılması, bu sürecin kolay atlatılmasını sağlar.Hamilelikte vücut ısısı normal zamana göre bir derece yükselir. Bunun yanı sıra gebelik hormonlarındaki değişimler, metobolizmanın hızlanması, tiroitlerin aşırı çalışması ve psikolojik nedenlerden dolayı hamilelikte ateş yükselmesi sık yaşanır.Hamilelik kaynaklı ateş, özelikle yeterli su tüketimi olmayan anne adaylarında sık karşılaştığımız bir problem. Vücudun ısısını ve sıvı dengesini düzenlemesi sebebiyle hamilelikte yeterli su tüketimi çok önemlidir.Tatil sezonunun yavaş yavaş kapanmaya başlaması ile tatilcilerin şehre dönmesi ve okulların açılacak olması ile koronavirüs vakalarının artacağına dair bir öngörümüz var. İkinci dalganın gelme ihtimali olsa dahi, gebelerin bu konuda endişelenmemelerini, önemli olanın kişisel hijyene dikkat edip maske takmanın, sosyal mesafe kurallarına uymanın ve mümkün olduğunca evden çıkmamanın virüse karşı etkin olduğunu düşünüyoruz.'Hamilelikte grip aşısı yaptırılmaz' kanısı hem anneyi, hem bebeği tehlikeye sokuyor. Çünkü hamilelikte yaşanan grip ve yüksek ateş bebeğin sağlığını etkileyebilir Eylül ve Ekim ayı, grip mevsimi henüz başlamadığı için, aşı olmanız için en uygun aylardır. Çünkü grip mevsimi henüz daha başlamamıştır. Aşı olduktan sonra vücudun bağışıklık kazanması için geçmesi gereken süre yaklaşık iki haftadır. Ancak uygun zamanı kaçırdıysanız bile aşınızı mutlaka yaptırın çünkü grip sezonu Mayıs ayına kadar devam eder.