Feyza Aktan'ın leopar desenli süper mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay pozu hamile mi dedirtti?

Özcan Deniz 1,5 yıl evli kaldıktan sonra Haziran 2019'da boşanan ve Feyza Aktan bir süredir yine eski eşi Özcan Deniz ile birlikte yaşamaya başlamıştı.
Karantina günlerini oğullarıyla birlikte geçiren Feyza Aktan ve Özcan Deniz çifti arasında geçtiğimiz haftalarda kriz çıktığı iddia edilmişti.
Feyza Aktan son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı leopar desenli süper mini elbisesiyle gündem oldu.
Feyza Aktan'ın süper mini elbisesi ile verdiği pozda göbeği dikkat çekti. Özcan Deniz'in eski eşine Feyza Aktan'a hamile misin? yorumları yağdı...
İki yaşında Kuzey adında bir oğlu olan çiftten Özcan Deniz ise geçen kış, "Kuzey'e kardeş düşünüyoruz" demişti.
Öte yandan boşandıktan iki ay sonra yan yana villalarda yaşamaya başlayan ikili arasında geçtiğimiz hafta kriz çıktığı iddia edildi.
Feyza Aktan'ın, yakışıklı oyuncuya, "Yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL'lik tazminatı ver" dediği iddia edildi.