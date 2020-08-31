Haberler Günaydın Haberleri Feyza Aktan'ın leopar desenli süper mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay pozu hamile mi dedirtti?

'ın süper mini elbisesi sosyal medyayı salladı! 'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay pozu mi dedirtti?

1,5 yıl evli kaldıktan sonra Haziran 2019'da boşanan ve bir süredir yine eski eşi Özcan Deniz ile birlikte yaşamaya başlamıştı. Karantina günlerini oğullarıyla birlikte geçiren Feyza Aktan ve Özcan Deniz çifti arasında geçtiğimiz haftalarda kriz çıktığı iddia edilmişti. Feyza Aktan son olarak hesabından paylaştığı süper mini elbisesiyle gündem oldu. ile verdiği pozda göbeği dikkat çekti. Özcan Deniz'in eski eşine Feyza Aktan'a misin? yorumları yağdı...

Giriş Tarihi: 31.8.2020 12:37 Son Güncelleme: 31.8.2020 13:29 ABONE OL
Feyza Aktan'ın leopar desenli süper mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay pozu hamile mi dedirtti?

1,5 yıl evli kaldıktan sonra Haziran 2019'da boşanan ve bir süredir yine eski eşi Özcan Deniz ile birlikte yaşamaya başlamıştı.

Feyza Aktan'ın leopar desenli süper mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay pozu hamile mi dedirtti?

Karantina günlerini oğullarıyla birlikte geçiren ve çifti arasında geçtiğimiz haftalarda kriz çıktığı iddia edilmişti.

Feyza Aktan'ın leopar desenli süper mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay pozu hamile mi dedirtti?

son olarak hesabından paylaştığı süper mini elbisesiyle gündem oldu.

Feyza Aktan'ın leopar desenli süper mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay pozu hamile mi dedirtti?

'ın süper mini elbisesi ile verdiği pozda göbeği dikkat çekti. 'in eski eşine Feyza Aktan'a misin? yorumları yağdı...

Feyza Aktan'ın leopar desenli süper mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay pozu hamile mi dedirtti?

hiçbirini silmesi cevap da vermedi.

Feyza Aktan'ın leopar desenli süper mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay pozu hamile mi dedirtti?

İki yaşında Kuzey adında bir oğlu olan çiftten ise geçen kış, "Kuzey'e kardeş düşünüyoruz" demişti.

Feyza Aktan'ın leopar desenli süper mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay pozu hamile mi dedirtti?

Öte yandan boşandıktan iki ay sonra yan yana villalarda yaşamaya başlayan ikili arasında geçtiğimiz hafta kriz çıktığı iddia edildi.

Feyza Aktan'ın leopar desenli süper mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay pozu hamile mi dedirtti?

'ın, yakışıklı oyuncuya, "Yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL'lik tazminatı ver" dediği iddia edildi.

Feyza Aktan'ın leopar desenli süper mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay pozu hamile mi dedirtti?

bu iddiaları sosya medya hesabından yalanladı...

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Feyza Aktan'ın leopar desenli süper mini elbisesi sosyal medyayı salladı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın olay pozu hamile mi dedirtti?
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