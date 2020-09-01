Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan transfer ettiği kaleci Fatih Öztürk, cumartesi gecesi bir kadınla görüntülenince ortalığı ayağa kaldırmıştı. GÜNAYDIN muhabirini makinesini kırmakla tehdit eden Öztürk, haberin dün manşet olmasıyla daha da sinirlendi. Ünlü kaleci, haberin çıktığı sabah defalarca aradığı GÜNAYDIN muhabiri Gökhan Gökduman’ın telefonuna “İnsan değilsin. Bu yaptığının karşılığı olacak” diyerek tehdit mesajları gönderdi.
Giriş Tarihi: 1.9.2020 07:29Son Güncelleme: 1.9.2020 07:33ABONE OL
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Galatasaray’lı Fatih Öztürk’ten Günaydın muhabirine tehdit: Bu yaptığının karşılığı olacak!