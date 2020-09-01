Sibel Can ‘Şiddete maruz kaldım’ diyerek tepki göstermişti! ‘Bu haberleri başlatan Sibel Can'ın kendisiydi’

Tüm kadınlara yapılan, üstelik kadın bedeni üzerinden yapılan psikolojik şiddete ben de maruz kaldım" diyerek kendisiyle ilgili yapılan haberlerde ayrımcılık yapıldığını iddia etmiş.
Çünkü sürekli gündemde kalıyordu ve her yeni albüm öncesi zayıfladığına vurgu yapan fotoğraflar ve açıklamalar paylaşıyordu!
Bu diyet haberlerinden artık gına gelmişti, sanki Can hayatı boyunca diyet yapıyordu.
Bir süre sonra bu haberler yüzünden Can'la dalga geçilmeye başlandı.
Bazı abartılı espriler psikolojik şiddete yol açmış olabilir ama bu haberleri başlatan Sibel Can'ın kendisiydi!