Haberler Günaydın Haberleri Sibel Can ‘Şiddete maruz kaldım’ diyerek tepki göstermişti! ‘Bu haberleri başlatan Sibel Can'ın kendisiydi’

‘Şiddete maruz kaldım’ diyerek tepki göstermişti! ‘Bu haberleri başlatan Sibel Can'ın kendisiydi’

Uzun yıllardır aldığı, verdiği kilolarla magazin gündeminde çok konuşulan ünlü şarkıcı , geçtiğimiz günlerde isyan etmişti. Sibel Can, hakkında yapılan haberlerine karşı sessizliğini bozmuştu. Ünlü şarkıcı “Sibel Can kilo aldı, kilo verdi. Sanki bunu yazanlar, bunu diyenler kilo alıp vermedi. Tüm kadınlara yapılan, üstelik bedeni üzerinden yapılan psikolojik şiddete ben de maruz kaldım” sözleriyle tepki göstermişti. Günaydın köşe yazarı , bugün ki yazısında Sibel Can’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 1.9.2020 08:02 Son Güncelleme: 1.9.2020 08:07 ABONE OL
Sibel Can ‘Şiddete maruz kaldım’ diyerek tepki göstermişti! ‘Bu haberleri başlatan Sibel Can'ın kendisiydi’

"Sibel Can aldı, kilo verdi. Sanki bunu yazanlar, bunu diyenler kilo alıp vermedi.

Sibel Can ‘Şiddete maruz kaldım’ diyerek tepki göstermişti! ‘Bu haberleri başlatan Sibel Can'ın kendisiydi’

Tüm kadınlara yapılan, üstelik bedeni üzerinden yapılan psikolojik şiddete ben de maruz kaldım" diyerek kendisiyle ilgili yapılan haberlerde ayrımcılık yapıldığını iddia etmiş.

Sibel Can ‘Şiddete maruz kaldım’ diyerek tepki göstermişti! ‘Bu haberleri başlatan Sibel Can'ın kendisiydi’

Önceleri bu haberler 'ın hoşuna gidiyordu sanırım.

Sibel Can ‘Şiddete maruz kaldım’ diyerek tepki göstermişti! ‘Bu haberleri başlatan Sibel Can'ın kendisiydi’

Çünkü sürekli gündemde kalıyordu ve her yeni albüm öncesi zayıfladığına vurgu yapan fotoğraflar ve açıklamalar paylaşıyordu!

Sibel Can ‘Şiddete maruz kaldım’ diyerek tepki göstermişti! ‘Bu haberleri başlatan Sibel Can'ın kendisiydi’

Bu diyet haberlerinden artık gına gelmişti, sanki Can hayatı boyunca diyet yapıyordu.

Sibel Can ‘Şiddete maruz kaldım’ diyerek tepki göstermişti! ‘Bu haberleri başlatan Sibel Can'ın kendisiydi’

Bir süre sonra bu haberler yüzünden Can'la dalga geçilmeye başlandı.

Sibel Can ‘Şiddete maruz kaldım’ diyerek tepki göstermişti! ‘Bu haberleri başlatan Sibel Can'ın kendisiydi’

Bazı abartılı espriler psikolojik şiddete yol açmış olabilir ama bu haberleri başlatan 'ın kendisiydi!

ARKADAŞINA GÖNDER
Sibel Can ‘Şiddete maruz kaldım’ diyerek tepki göstermişti! ‘Bu haberleri başlatan Sibel Can'ın kendisiydi’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA