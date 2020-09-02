Popülaritesi azalan Murat Dalkılıç reklam peşinde! Yıllar sonra gelen Snoop Dogg itirafı herkesi şaşırttı!

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Instagram'da yayınlanan 'Mert Vidinli'yle Sıkıştıran Sorular' programında bir kariyer hatasından bahsetti. Popçu, yayında 2012'de kendisine ünlü ABD'li rap'çi Snoop Dogg ile şarkı yapma fırsatı sunulduğunu ancak teklifi reddettiğini ve yıllar sonra buna pişman olduğunu söyledi.
Konunun ucu biraz açık geldi bana, merak ediyorum teklif kendisine Snoop Dogg tarafından mı gelmiş? Eğer doğru ise nasıl içi boş özgüven ile bunu kabul etmemiş? İkinci sorum da neden yıllar sonra pişman olmuş?
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İşte bu noktada son dönemlerde popülaritesinin de azalmasından ötürü reklam kokusu geldi burnuma.
Tabii bu benim düşüncem. Eğer okurlarım farklı düşünüyorsa onlara da saygı duyarım elbette.
Bu arada hemen belirteyim; Snoop Dogg'un kendisine teklif ettiğini iddia ettiği düetin adının 'Coffee From Colombia' olduğu söylendi. Ve bildiğim kadarı ile de Dogg bu şarkıda Azerbaycanlı şarkıcı Aygün Kazımova ile düet yaptı.
Yeri gelmişken Snoop Doog'un başarılarla dolu kariyerinden bahsetmeden de olmaz... Sayısız solo albüm, dünya çapında sayısız ödüller...
Şimdi bana Dalkılıç'ı böyle bir konu üzerinden neden eleştirdiğimi sorabilirsiniz. Konu basit aslında. Şu an Murat Dalkılıç'ın 'Aman ne şahane, hadi hep beraber alkışlayalım' diyebileceğim bir şaheseri yok, doğal olarak da son dönemlerde aşkları, ilişkileri, evliliği gibi konularla gündemde.
Dalkılıç hayranları bana hiç gücenmesin. O bir müzik adamı ve benim de doğal olarak müzik içerikli başarılarını beklememden daha normal bir şey olamaz.
Aslında bu eleştirim, kendisine hatırlatma ve motivasyon olması açısından önemli.
Sizi bilmem ama ben ondan yine zirvelere oynayacak, bizim de dilimize pelesenk olacak şarkılarla bahsetmek isterim ama pek mümkün görünmüyor.