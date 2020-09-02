Haberler Günaydın Haberleri Popülaritesi azalan Murat Dalkılıç reklam peşinde! Yıllar sonra gelen Snoop Dogg itirafı herkesi şaşırttı!

Popülaritesi azalan reklam peşinde! Yıllar sonra gelen itirafı herkesi şaşırttı!

Şarkıcı , 'da yayınlanan ''yle Sıkıştıran Sorular' programında bir kariyer hatasından bahsetti. Murat Dalkılıç, yayında 2012'de kendisine ünlü ABD'li Rap'çi ile şarkı yapma fırsatı sunulduğunu ancak teklifi reddettiğini ve yıllar sonra buna pişman olduğunu söyledi. Günaydın köşe yazarı Hakan Uç, bugün ki yazısında Snoop Dogg ile Murat Dalkılıç’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

HAKAN UÇ HAKAN UÇ
Giriş Tarihi: 2.9.2020 09:19 Son Güncelleme: 2.9.2020 09:29 ABONE OL
Popülaritesi azalan Murat Dalkılıç reklam peşinde

Şarkıcı , 'da yayınlanan ''yle Sıkıştıran Sorular' programında bir kariyer hatasından bahsetti. Popçu, yayında 2012'de kendisine ünlü ABD'li rap'çi ile şarkı yapma fırsatı sunulduğunu ancak teklifi reddettiğini ve yıllar sonra buna pişman olduğunu söyledi.

Popülaritesi azalan Murat Dalkılıç reklam peşinde

Konunun ucu biraz açık geldi bana, merak ediyorum teklif kendisine tarafından mı gelmiş? Eğer doğru ise nasıl içi boş özgüven ile bunu kabul etmemiş? İkinci sorum da neden yıllar sonra pişman olmuş?

Popülaritesi azalan Murat Dalkılıç reklam peşinde

İŞİYLE KONUŞULSUN
İşte bu noktada son dönemlerde popülaritesinin de azalmasından ötürü reklam kokusu geldi burnuma.

Popülaritesi azalan Murat Dalkılıç reklam peşinde

Tabii bu benim düşüncem. Eğer okurlarım farklı düşünüyorsa onlara da saygı duyarım elbette.

Popülaritesi azalan Murat Dalkılıç reklam peşinde

Bu arada hemen belirteyim; 'un kendisine teklif ettiğini iddia ettiği düetin adının 'Coffee From Colombia' olduğu söylendi. Ve bildiğim kadarı ile de Dogg bu şarkıda Azerbaycanlı şarkıcı Aygün Kazımova ile düet yaptı.

Popülaritesi azalan Murat Dalkılıç reklam peşinde

Yeri gelmişken Snoop Doog'un başarılarla dolu kariyerinden bahsetmeden de olmaz... Sayısız solo albüm, dünya çapında sayısız ödüller...

Popülaritesi azalan Murat Dalkılıç reklam peşinde

Şimdi bana Dalkılıç'ı böyle bir konu üzerinden neden eleştirdiğimi sorabilirsiniz. Konu basit aslında. Şu an 'ın 'Aman ne şahane, hadi hep beraber alkışlayalım' diyebileceğim bir şaheseri yok, doğal olarak da son dönemlerde aşkları, ilişkileri, evliliği gibi konularla gündemde.

Popülaritesi azalan Murat Dalkılıç reklam peşinde

Dalkılıç hayranları bana hiç gücenmesin. O bir müzik adamı ve benim de doğal olarak müzik içerikli başarılarını beklememden daha normal bir şey olamaz.

Popülaritesi azalan Murat Dalkılıç reklam peşinde

Aslında bu eleştirim, kendisine hatırlatma ve motivasyon olması açısından önemli.

Popülaritesi azalan Murat Dalkılıç reklam peşinde

Sizi bilmem ama ben ondan yine zirvelere oynayacak, bizim de dilimize pelesenk olacak şarkılarla bahsetmek isterim ama pek mümkün görünmüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Popülaritesi azalan Murat Dalkılıç reklam peşinde! Yıllar sonra gelen Snoop Dogg itirafı herkesi şaşırttı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA