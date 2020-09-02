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ile çiftinden müjdeli haber! Yasemin Özilhan üçüncüye !

Sosyetik güzel ile eşi ’dan müjdeli haber geldi. 2011 yılında evlenen 'nun veliahdı İzzet Özilhan ile eski oyuncu Yasemin Özilhan, üçüncü kez anne, baba olma mutluluğunu yaşayacak. Şubat 2012'de kızı 'yi, Nisan 2013'te de 'yı dünyaya getiren Yasemin Özilhan'ın üçüncü bebeğine olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugün ki yazısında Yasemin Özilhan’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 2.9.2020 07:53 Son Güncelleme: 2.9.2020 08:28 ABONE OL
Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinden müjdeli haber! Yasemin Özilhan üçüncüye hamile!

Yasemin- çiftiyle ilgili müjdeli bir haber kulağıma geldi.

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinden müjdeli haber! Yasemin Özilhan üçüncüye hamile!

2011 yılında evlenen 'nun veliahdı ile emekli fotomodel- oyuncu , üçüncü kez anne-baba olma mutluluğunu yaşayacakmış.

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinden müjdeli haber! Yasemin Özilhan üçüncüye hamile!

Şubat 2012'de kızı 'yi, Nisan 2013'te de 'yı dünyaya getiren 'ın üçüncü bebeğine olduğu konuşuluyor.

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinden müjdeli haber! Yasemin Özilhan üçüncüye hamile!

Ünlü çift, özel hayatıyla ilgili ketum davrandığı için bu konuda ser verip sır vermiyor ama Yasemin Hanım'ın üçüncü kez anne olmayı istediği bir sır değil.

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinden müjdeli haber! Yasemin Özilhan üçüncüye hamile!

Demek ki, ünlü çift sonunda üçüncü çocuk için karar verdi. Bu arada Yasemin Hanım'ın da, İzzet Bey'in de gönlünden bu kez bir erkek geçiyormuş.

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinden müjdeli haber! Yasemin Özilhan üçüncüye hamile!

Umarım Allah gönüllerine göre verir ve Yasemin Hanım, Anadolu Holding için bir erkek veliaht dünyaya getirir.

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Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinden müjdeli haber! Yasemin Özilhan üçüncüye hamile!
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