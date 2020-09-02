Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinden müjdeli haber! Yasemin Özilhan üçüncüye hamile!

2011 yılında evlenen Anadolu Grubu'nun veliahdı İzzet Özilhan ile emekli fotomodel- oyuncu Yasemin Özilhan, üçüncü kez anne-baba olma mutluluğunu yaşayacakmış.
Şubat 2012'de kızı Emine'yi, Nisan 2013'te de Ela'yı dünyaya getiren Yasemin Özilhan'ın üçüncü bebeğine hamile olduğu konuşuluyor.
Ünlü çift, özel hayatıyla ilgili ketum davrandığı için bu konuda ser verip sır vermiyor ama Yasemin Hanım'ın üçüncü kez anne olmayı istediği bir sır değil.
Demek ki, ünlü çift sonunda üçüncü çocuk için karar verdi. Bu arada Yasemin Hanım'ın da, İzzet Bey'in de gönlünden bu kez bir erkek geçiyormuş.